        Haberler Bilgi Ekonomi Yeni müşterilere faizsiz kredi veren bankalar listesi ile hangi banka ne kadar veriyor, en yüksek veren hangisi?

        Yeni müşterilere faizsiz kredi veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar veriyor?

        Bankaların faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. An itibarıyla beş banka, yeni müşterilerine özel olarak faizsiz kredi ve nakit avans imkânı sunuyor. 3 ila 6 ay vade seçenekleriyle geri ödenebilen bu faizsiz kredilerin tutarı 90 bin liraya kadar olabiliyor. İşte, faizsiz kredi sağlayan bankaların listesi…

        Giriş: 29.08.2025 - 14:44 Güncelleme: 29.08.2025 - 14:44
        • 1

          Bankaların yeni müşteri kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bazı bankalar, yeni müşterilerine özel olarak faizsiz kredi ve nakit avans imkânı sunuyor. 3 ila 6 ay vade seçenekleriyle geri ödenebilen bu faizsiz kredilerde tutar 90 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşte, faizsiz kredi sunan bankaların listesi…

        • 2

          QNB

          QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.

          - 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,

          - 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.

        • 3

          GARANTİ BBVA

          Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.

          - 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,

          - 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.

        • 4

          TÜRKİYE İŞ BANKASI

          Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.

          - 3 ay vade ile 25 bin lira taksitli nakit avans,

          - 1 ay vade ile 30 bin liraya varan ek hesap.

        • 5

          DENİZBANK

          DenizBank, yeni müşterilerine 90 bin liraya varan faizsiz kredi veriyor.

          - 3 ay vade ile 65 bin liraya kadar kredi,

          - 3 ay vade ile 25 bin liraya varan taksitli nakit avans.

        • 6

          ENPARA

          Enpara, yeni müşterilerine 60 bin liraya varan faizsiz kredi sunuyor. Kredi, en fazla 6 ay vade ile geri ödenebiliyor.

