AA'da yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına silahlı saldırıda bulunulduğu iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Antalyaspor maçı için kampta olan sarı-siyahlı takımın Orduzu Pınarbaşı'ndaki kulüp binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Tesis çevresinden iki kişinin kaçtığını gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, yaptıkları incelemede binaya 3 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

Polis ekipleri, bina çevresinde inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvurup delil toplama çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA VALİSİ BARUŞ'TAN AÇIKLAMA: "KİMSENİN MALATYAPSOR VE MALATYA'NIN HUZURUNU KAÇIRMAYA YELTENMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun haberine göre Malatya Valisi Aydın Baruş, Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçı öncesinde Yeni Malatya Stadyumu'nun önünde olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Vali Baruş, “Kamuoyunun bildiği üzere dün gece 12.10 sıralarında Yeni Malatyaspor’un Orduzu Pınarbaşı’nda bulunan tesislerine yönelik bir silahlı ateş açma olayı gerçekleşmişti. Şu anda olay, Cumhuriyet Başsavcılığımızın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında çok yönlü olarak emniyetimiz tarafından soruşturuluyor. Bir araçla ve şu anda görgü tanıklarının ifadesine göre, iki şahıs tarafından gerçekleştirilen bu ateşli silah olayını her yönüyle soruşturuyoruz. Emniyet güçlerimiz, ellerindeki delilleri son derece titizlikle değerlendiriyor. Kısa zamanda neticeye ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Emniyetin elinde önemli delillerin olduğunu kaydeden Vali Baruş, “Kimsenin Malatyaspor’un ve Malatya’nın huzurunu kaçırmaya yeltenmesine müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.