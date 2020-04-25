25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sarı-siyahlı takımın 32 yaşındaki futbolcusu, koronavirüs nedeniyle maçların ertelenmesi, takımın performansı ve ligin geleceğiyle ilgili beklentileri hakkında video konferans yöntemiyle açıklamalarda bulundu.
Süreç normalleştiği zaman liglerin devam etmesini istediğini ifade eden Murat Yıldırım, "Böyle tescil edilmesi hoş bir şey olmaz. Önümüzde 8 maç var. Düşecek takımlar, şampiyonluğa oynayan takımlar mevcut. Herkesin şansı var diye düşünüyorum. Diğer liglerde de üst lige çıkacak takımlar var. Bu süreçte iptal olursa herkes zarar görür. Etik ve doğru olmaz. Maçların oynanması taraftarıyım. Bir an önce oynansın, en iyi şekilde ligi bitirelim ve gelecek sezon için hazırlık yapalım." diye konuştu.
Yıldırım, geçen sezon çok başarılı bir mücadele ortaya koyduklarını ve Avrupa'da oynama hakkı elde ettiklerini hatırlatarak, bunun şans eseri olmadığını dile getirdi.
"Biz futbolcular olarak elimizden geleni yapıyoruz." diyen deneyimli oyuncu, şöyle devam etti:
"Bazen kötü sonuçlar alınabiliyor, kötü duruma düşebiliyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Diğer futbolcular iyi bir takım olduğumuzu, daha üst sıralarda bulunmamız gerektiğini söylüyorlar. Bazen psikolojik olarak bu baskıyı kaldıramıyor, kötü sonuçlardan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Bazen bir gole, bir pozisyona bakıyor. Ben kesinlikle şans olduğunu düşünmüyorum. Biz bu puanları kendi emeğimizle, hak ederek aldık. İnşallah bundan sonra da puanlar alıp, takımımızı ligde tutacağız."
"LİGDE KALMAYI İSTİYORUZ"
Takımın ikinci yarıda ağır kayıplar yaşadığını vurgulayan sarı-siyahlı futbolcu, iyi bir çalışma dönemi geçirerek başarılı sonuçlar alacaklarını aktardı.
Koronavirüs sonrası tamamen futbola odaklanıp, içinde bulundukları kötü durumdan çıkmak istediklerinin altını çizen Yıldırım, "Bu kötü süreçten çıkmak için bir an önce galibiyetler alıp, rahatlamak gerekiyor. Öncelikle bu virüsü yenip, daha sonra futbola odaklanıp, en iyi şekilde ligde kalmayı istiyoruz." şeklinde konuştu.
Sezon henüz başlamadan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiklerini ve bu sayede lige hazır şekilde girdiklerini dile getiren Yıldırım, daha sonra ise kötü gidişe engel olamadıklarını belirtti.
Murat Yıldırım, bazı maçlarda 90. dakikada gol yediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Bu süreçten çıkmak zor oluyor. Psikolojik olarak çok zor. Çünkü ben daha önce bu deneyimi yaşadım. Alt sıralarda oynamak kolay değil. Bu konuda hem tecrübeli olmak hem de bu stresi kaldırabilmek lazım. Alt sıralarda oynayınca her futbolcu bu psikolojiyi kaldıramıyor. İster istemez hatalar oluyor ve gerekli sonucu alamıyorsun. Bu süreçten sonra psikolojik baskıyı üzerimizden atıp, lige gerektiği gibi başlamamız lazım."
Takımın başına geçen teknik direktör Hikmet Karaman'ın kendine özgü çalışma programları olduğunu da anlatan Murat Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:
"Her hocanın kendine özel taktiksel bir çalışması var. Bizim buna uyum sağlamamız gerekiyor. Özellikle bu kötü gidişattan sonra Hikmet hocanın gelmesi bize fayda sağlayacaktır. Hikmet hoca çok deneyimli. Bizim için faydalı olacağını düşünüyorum. Bu ara, kötü gidişatı lehimize çevirmek için fırsat olabilir. İyi değerlendirip Hikmet Karaman'la çıkış yapmak istiyoruz. Kendisiyle daha önce de çalıştım. Bu süreci çok iyi bilen, çok deneyimli bir hocamız. İnşallah Yeni Malatyaspor'a faydası dokunur ve ligde kalırız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!