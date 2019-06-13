Evkur Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul’da bir otelde yapılan imza töreninde Başkan Adil Gevrek de yer aldı.

Sergen Yalçın’ın Malatya camiasına hayırlı olmasını dileyen Adil Gevrek, “Yönetim kurulu üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde takımı daha üst seviyelere çıkartacağına inandığımız Sergen Hoca ile anlaşmaya vardık. Hayırlı olsun. UEFA Avrupa Ligi’ne gideceğiz. Lige erken başlayacağız. Hocamız hem lig hem de UEFA’da bize katkı sağlayacağına inandığımız bir hoca. Herkes için hayırlı olsun” diye konuştu.