Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 25. dakikada Choular'ın golüyle 1-0 öne geçerken Adem Büyük 36'da farkı 2'ye çıkardı.
Kayserispor 56'da Gavranovic'le farkı 1'e indirirken 90+1'de Mustafa Pektemek sarı-kırmızılılara 1 puanı getiren golü kaydetti.
MAÇIN DAKİKALARI
21. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzun pasında defansın arkasında topla buluşan Tetteh, ceza yayı üzerinde bulunan Adem Büyük'e pasını verdi. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.
25. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ndong'un savunmanın arkasına bıraktığı topla buluşan Mounir'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 1-0.
36. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta savunmadan topu kazanan Mounir, ceza sahası yayındaki Adem Büyük'ü topla buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
55. dakikada Mustafa Pektemek'in pasıyla topla buluşan Gavranovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
56. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Onur Bulut'un sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Gavranovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
73. dakikada Mounir'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Tetteh'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.
90. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Thiam'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş Elbil
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Ndong (Dk. 69 Mallan), Aabid, Mounir, Tetteh (Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş), Adem Büyük
Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Kolovetsios (Dk. 79 Karahan Yasir Subaşı), Carole (Dk. 46 Gavranovic), Emrah Başsan (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Attamah, Campanharo (Dk. 65 Kemen), Gökhan Sazdağı (Dk. 65 Mane), Thiam
Goller: Dk. 25 Mounir, Dk. 36 Adem Büyük (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 56 Gavranovic, Dk. 90 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 64 Campanharo, Dk. 90+3 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Dk. 90+4 Wallace, Dk. 90+6 Sadık Çiftpınar (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
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