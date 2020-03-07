07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 25. haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor evinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.
45. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Issam Chebake'in, Rijad Bajic'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır beyaz noktayı işaret etti. Penaltı kararı sonrasında Issam Chebake, hakem Cüneyt Çakır tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Rijad Bajic, yaptığı vuruşla kaleci Fabien Farnolle ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
80. dakikada Yeni Malatyaspor, Murat Yıldırım'ın golü ile maçta eşitliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gökhan Töre'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Serkan Kırıntılı çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Murat Yıldırım'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
88. dakikada Konyaspor 10 kişi kaldı. Serkan Kırıntılı, ceza sahası dışında topa elle müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından 1 maç eksiği bulunan Yeni Malatyaspor 25, Konyaspor ise 23 puana yükseldi.
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