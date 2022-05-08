Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Rize'nin golleri Aminu, Yusuf Sarı ve Pohjanpalo'dan geldi. Buğra'nın golü Malatya'ya yetmedi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka, Ali Saygın Ögel, Gökhan Barcın

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu (Dk. 77 Murat Akşit), Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 33 Karim Hafes), Barış Başdaş, Campi, Awuku, Atakan Müjde, Jospin, Mert Miraç Altıntaş (Dk. 46 Umut Taniş), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 77 Berat Mert), Haqi Osman (Dk. 69 Berat Yaman), Tetteh

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eren Albayrak, Emirhan Topçu, Ponck, Gökhan Gönül, Sabo (Dk. 88 Efe Tecimer), Phiri, Aminu Umar (Dk. 63 Pohjanpalo), Deniz Hümmet (Dk. 63 Mendes), Yusuf Sarı (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş), Cisse (Dk. 63 Bolasie)

Goller: Dk. 7 Aminu Umar, Dk. 10 Yusuf Sarı, Dk. 64 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Rahman Buğra Çağıran (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Gökhan Gönül, Dk. 74 Ponck (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Jospin (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

1. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Yusuf Sarı'nın şutunda kaleci Abdulsamed Damlu topu kornere çeldi.

7. dakikada konuk ekip öne geçti. Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Aminu Umar, iyi yükselerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

10. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Ponck'un pasıyla topla buluşan Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan yaptığı sert şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2

45+1 dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Haqi Osman, orta sahadan kaptığı topu Tetteh'e verdi. Tetteh'in bekletmeden gönderdiği pasta topla buluşan Rahman Buğra Çağıran, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

64. dakikada Phiri'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Pohjanpalo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlara gitti: 1-3

73. dakikada Emirhan Topçu'nun ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruşta, kaleci Abdulsamed Damlu topu kornere çeldi.

Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.