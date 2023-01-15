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Yeni Malatyaspor: 1 - Bodrumspor: 3 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Bodrumspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında 3-1 kazandı

Giriş: 15.01.2023 - 18:59 | Güncelleme: ABONE OL
Yeni Malatyaspor: 1 - Bodrumspor: 3 | MAÇ SONUCU
AA / HABERTURK.COM

Spor Toto 1. Ligin 20. haftasında Bodrumspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti

Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 32'de Kenan Özer, 71'de Koray Kılınç ve 90+10'da Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.

Yeni Malatyaspor adına tek golü ise 45+4'te Yakup Alkan penaltıdan attı.

Bu skorla birlikte puanını 35'e yükselten Bodrumspor, 3. sıraya yerleşti. 15 puanda kalan Yeni Malatyaspor ise 16. sırada konumlandı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik,

Yeni Malatya: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül, Burak Kavlak, Cengizhan Akgün (Dk. 81 Mert Miraç Altıntaş), Taha Gür, Ogün Özçiçek, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 58 Atakan Müjde), Doğukan Emeksiz, Godfred Donsah, Yakup Alkan (Dk. 78 Aly Malle), Haqi Osman

Bodrumspor: Diogo Sousa, Cenk Şen, Süleyman Özdamar, Onur Akbay, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed (Dk. 46 Erkan Değişmez), Kenan Özer (Dk. 84 Recep Aydın), Samet Yalçın, Erdem Çetinkaya (Dk. 90+6 Aminu Umar), Omar İmer (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Celal Dumanlı (Dk. 60 Koray Kılınç)

Goller: Dk. 32 Kenan Özer, Dk. 71 Koray Kılınç, Dk.90+10 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrumspor), Dk. 45+4 Yakup Alkan (penaltıdan) (Yeni Malatyaspor),

Sarı kartlar: Dk. 16 Doğukan Emeksiz, Dk. 81 Atakan Müjde (Yeni Malatyaspor), Dk. 45+6 Celal Dumanlı, Dk. 52 Üzeyir Ergün (Bodrumspor)

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