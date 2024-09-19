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        Haberler Bilgi Yeni Konya Valisi İbrahim Akın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İbrahim Akın hayatı ve kariyeri

        Yeni Konya Valisi İbrahim Akın kimdir? İbrahim Akın hayatı ve kariyeri

        Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişirken 12 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliğine getirildi. Bu kapsamda; daha önce İçişleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapan İbrahim Akın Konya Valisi olarak atandı. Peki, yeni Konya Valisi İbrahim Akın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, İbrahim Akın hayatı ve kariyeri...

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        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 10:18 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:02
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        Konya Valisi İbrahim Akın kimdir?
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        İBRAHİM AKIN KİMDİR?

        İbrahim Akın, 1970 yılında Çorum ili, Osmancık ilçesi, İncesu köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi ise Çorum’da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

        İBRAHİM AKIN HAYATI

        9 Mayıs 1994 tarihinde Kastamonu Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1995 yılı Haziran ayından itibaren 8 ay süreyle dil eğitimi ve inceleme araştırma yapmak üzere İngiltere’de bulundu. Kaymakam adaylığı esnasında Beyağaç (Denizli) ilçesi Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. İbrahim Akın 1997 yılında 83. Dönem Kaymakamlık kursunu bitirerek Kızılören (Afyonkarahisar) ilçesi Kaymakamlığına atandı. Daha sonra sırasıyla Kulp, (Diyarbakır) Akçakale (Şanlıurfa) ve İnönü (Eskişehir) ilçesi Kaymakamı olarak görev yaptı. 25 Ocak 2006 tarihinde Mülkiye Müfettişliği, 1 Temmuz 2008 tarihinde Mülkiye Başmüfettişliği görevine başladı.

        İBRAHİM AKIN KARİYERİ

        Akın, 2009 yılı Eylül ayından 2013 yılı Ocak ayına kadar geçici görevli olarak Başbakanlıkta görev yaptı. 2013 yılı Ağustos ayından itibaren 1 yıl süreyle yurt dışı inceleme ve araştırma görevi kapsamında ABD’de bulundu. 16.04.2015 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

        14 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla Kırşehir Valiliği görevine atandı. Kırşehir Valisi olarak görev yapmakta iken 11 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı. Son olarak, Akın Valiler Kararnamesi ile Konya Valisi olarak atandı.

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