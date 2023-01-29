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Yeni kitap: Bir Sandalım Bile Yok

Giriş: 29.01.2023 - 15:21 | Güncelleme: ABONE OL
Yeni kitap: Bir Sandalım Bile Yok

Yaratıcısı olduğu birbirinden keyifli çizgi filmleri ve hikayeleriyle Türkiye’deki milyonlarca çocuklu ailenin evlerine konuk olan Arzu Demirel, yeni kitabı ile bir anne ve çocuğun sımsıcak dünyasına davet ediyor.

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Bugüne kadar Niloya’dan Maceracı Yüzgeçlere, Elif ve Arkadaşlarından Eymen ile Çimen’e birçok çizgi filmiyle hayatımıza giren Arzu Demirel, şimdi de yeni kitabı “Bir Sandalım Bile Yok”u çocuklarla buluşturuyor.

Sulu, pastel, keçeli, fosforlu boyaların tüm imkanlarını kullanan Arzu Demirel yazdığı hikayenin renkli dünyasını boyalarla kağıda yansıtıyor. Arzu Demirel, hem yazdığı hem de çizimlerini yaptığı yeni hikaye kitabında Teo ve annesinin yağmurlu bir günde evde geçirdikleri bir günü anlatıyor. Her evde olan basit birkaç parça eşya ile eğlenceli bir oyun parkı yaratan Teo’nun annesi, çocuklarıyla keyifli zaman geçirmek isteyen ebeveynlere de yol gösteriyor.

Dramarka Yayınları, ilk kitabı olan ve hem Türkçe hem İngilizce dillerinde yayınlanan “Bir Sandalım Bile Yok!”un yanı sıra, Sabahattin Ali’den Orhan Veli’ye edebiyatımızın değerli isimlerinin de çocuk kitaplarını basmaya hazırlanıyor.

Oysa bir sandalı olsaydı, atlardı içine kürek çekerdi parka doğru. Gökyüzü çıldırmış, deli gibi yağmur yağıyordu. Teo da diğer çocuklar gibi evde kalmıştı. Ama Teo’nun annesi sürprizlerle doluydu. Evlerini yavrusu için eğlenceli bir parka çevirecekti…

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