Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Yeni kitabında Prens Harry'den ailesine büyük suçlamalar

Yakında çıkacak kitabında Prens Harry, 2019 yılında abisinin kendisine fiziksel olarak saldırdığını açıklamasının ardından babası Kral Charles, annesi Prenses Diana'ya yönelik itiraflarda da bulundu.

Giriş: 07.01.2023 - 12:42 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İngiltere Kralı Charles'ın oğlu Prens Harry ve ABD'li eşi Meghan Markle, 2020'de kraliyetteki üst düzey görevlerinden ayrılarak ABD'ye taşınmıştı.

  • Bu sürede ABD'li televizyoncu Oprah'a konuşan çift, kraliyetten bir üyeyi ırkçılıkla suçlamış ve bebeğin ten rengine dair konuşmaların sarayda döndüğünü açıklamıştı. Ancak çift herhangi bir isim vermemiş, sadece bu ismin Kraliçe II. Elizabeth veya eşi Prens Philip olmadığını söylemişti.

  • Çift sarayda sürekli olarak zorluklar yaşadıklarını ve izole edildiklerini belirtmişti. Megan Markle bir noktada intiharı düşündüğünü ve sonrasında da ayrılık kararı aldıklarını belirtmişti. Bu açıklamalar sonrasında Kraliyet açıklama yayınlamış ve iddiaların araştırılacağını ancak kraliyette ırkçılığın söz konusu olmadığını ifade etmişti.

    Ancak tüm gelişmeler sonrası ailenin arasını açılmış, çift ayrıldıktan sonra İngiltere'yi gittiklerinde yalnızca Kraliçe II. Elizabeth'i ziyaret etmiş ancak Charles ve Prens William ile görüşmekten kaçınmışlardı.

  • Çift Netflix ile 100 milyon dolarlık anlaşma ile  tanışma,evlenme, kraliyetteki yaşamlarına dair bir belgesel yayınlamıştı. Prens Harry, ABD'de yaklaşık 36.8 milyon sterlinlik bir kitap anlaşmasına imza atmış ve anı kitabında kraliyette yaşadığı sürece değineceği belirtilmişti.

    Bu ay raflarda yerini alacak kitapta Prens Harry abisi ile yaşadığı kavgaya ilişkin şaşırtan suçlamalarda bulunmuştu.

  • İngiliz The Guardian'a göre; Prens Harry, 2019'da Londra'daki evinde eşi Meghan Markle’la ilgili ağabeyi Prens William’la tartışmıştı. Prens Harry, kitabında, kavga sırasında William'ın Meghan'ı 'zor, kaba ve ömür törpüsü' olarak nitelendirdiğini ve basının eşi Meghan'la ilgili söylediklerini papağan gibi tekrarladığını anlatmıştı.

  • The Guardian'a göre, Prens Harry, kitabında şu ifadeleri kullanmıştı: "Elindeki su bardağını bir yere bıraktı, bana başka bir şekilde seslendi ve üzerime yürüdü. Her şey çok hızlı gerçekleşti. Çok hızlı. Yakamdan tuttu, kolyemi kopardı ve beni yere fırlattı. Köpeğin mama kabının üzerine düştüm ve kırılan kabın parçaları sırtıma battı. Bir an sersemlemiş halde öylece kaldım, sonra ayağa kalktım ve ona gitmesini söyledim." Prens William'ın daha sonra küçük erkek kardeşine karşılık vermesi için meydan okuduğu ancak Harry’nin karşılık vermediği belirtilen kitabın nüshasında, William’ın daha sonra olay yerine üzgün bir şekilde geri dönerek özür dilediği ve kardeşinden Meghan'a kendisine saldırdığını söylememesini istediği ifade edildi.

  • AFGANİSTAN'DAKİ YILLARI

    10 Ocak'ta yayımlanacak "Spare" adlı kitabında Harry, Afganistan'da askerlik yaptığı sırada 25 Afgan'ı öldürdüğünü ve bundan 'utanç duymadığını' belirtti. 

    Prens Harry kitabında, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü isyancıları, "iyileri öldürmeden ortadan kaldırılan kötüler" olarak gördüğünü kaydetti. Birini insan olarak görürsen öldürmenin imkansız olduğunu anlatan Harry, ordunun "isyancıları 'öteki' olarak görmesi için kendisini eğittiğini ve iyi bir şekilde eğitildiğini" yazdı. Ayrıca Harry, kitabında, "Bu sayıdan korkmamak bana çok önemli göründü. Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da" ifadelerini kullandı.

  • Taliban sözcülerinden Bilal Kerimi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afganların "işgal suçlarını" unutmayacağını belirterek, "Böylesi suçlar sadece bir ülkeyle sınırlı değildir. Afganistan'a saldıran her ülkenin buna benzer hikayeleri var." değerlendirmesinde bulundu.

    Taliban'ın önde gelen bileşenlerinden Hakkani Grubunun liderlerinden Enes Hakkani de Twitter hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu. Prens Harry'in, Afganistan'da 25 kişiyi öldürmesini "satranç taşlarının tahtadan çıkarılması" olarak görmesine tepki gösteren Hakkani, "Bu savaştan mağlup ayrıldınız. Öldürdüğünüz kişiler satranç taşları değildi. Onlar insandı." ifadelerini kullandı.

  • TEPKİ ÇEKEN NAZİ ÜNİFORMASI

    Prens Harry bir dönem büyük tepki çeken Nazi üniforması olayına da kitabında yer verdi.

    Harry, o dönem iki kıyafet arasında kaldığını ve abisi Prens William ile Kate Middleton'ın Nazi üniformasını giymesini söylediğini ve buna güldüklerini öne sürdü.

  • BABALARININ EŞİ CAMILLA İLE TANIŞMA ANI

    The Sun gazetesinin haberine göre ise Harry, kendisinin ve William'ın, kötü üvey anneleri olacağı korkusuyla, şu andaki Konsort Kraliçe Camilla ile evlenmemesi için babalarına yalvardıklarını yazdı.

    Harry, Camilla aileye resmen katılmadan önce kendisinin ve ağabeyinin Camilla ile ayrı ayrı görüştüklerini de öne sürdü.

  • ÖLEN ANNESİ İLE KONUŞTURAN 'MEDYUM' 

    Prens Harry, annesi Diana'nın ölümünden sonra 'farklı türden güçleri olduğunu iddia eden' bir kadının "Annen senin onun yaşayamadığı hayatı yaşadığını söylüyor. Onun senin için istediği hayatı yaşıyorsun" dediğini ve annesi ile bu kişi aracılığıyla konuşma yaptığını da iddia etti. 

  • ABİSİ WILLIAM İLE OKUL GERGİNLİĞİ

    Prens Harry'nin iddiasına göre abisi Prens William, kardeşinin kendisi ile aynı okula gelmesinden memnun değildi.

  • Prens Harry'nin iddiasına göre abisi William, kardeşine "Sen beni tanımıyorsun Harold. Ben de seni tanımıyorum" dedi, kendisi ise abisine "Endişelenme. Seni tanıdığımı unutacağım" yanıtını verdi.

  • ANNESİNİN ÖLÜMÜNÜ CANLANDIRMIŞ

    Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın ölümüne neden olan kazayı kendi şoförüyle yeniden canlandırdığını da kitabında anlattı. 

  • Kitapta yer alan iddiaya göre Prens Harry, 2007 yılında annesinin kaza geçirdiği ve hayatını kaybettiği Paris'teki Pont de L'Alma tüneline şoförü ile gitti. Prens Harry, tıpkı annesinin ölüm anı gibi; aynı tünelden aynı hızla, saatte 105 kilometre hızla geçmeye çalışmış. 

    Prens Harry bunu yapmasının asıl amacının 10 yıldır süren acısını sonlandırmak olduğunu da kitabında ifade etti.

  • KRAL CHARLES'IN ÇOCUKLARINA 'YALVARMASI' 

    Prens Harry, kraliyetten ayrılmasından kısa süre sonra Nisan 2021'de büyükbabası Prens Philip'in cenazesi sırasında abisi ile kavgasını da anlattı.

  • Kitaba göre Prens Harry, aralarını düzeltmek için abisi ile konuşmaya çalıştı ama olayın kısa sürede alevlendi. Bunun üzerine babası Charles "Lütfen çocuklar. Son yıllarımı ızdıraba çevirmeyin" dedi. 

  • BABANNESİNİN ÖLÜMÜNÜ BBC'DEN ÖĞRENMİŞ

    Sussex Dükü Prens Harry, büyükannesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünü ilk kez BBC'nin sayfasından öğrendiğini de kitabında itiraf etti.

    İddialara göre Prens Harry, babası İngiltere Kralı 3. Charles'tan, Kraliçe'nin sağlık durumunun kötüleştiğine dair telefon aldı. Ancak kendisinden Kraliçe'nin İskoçya'da bulunduğu Balmoral Kalesi'ne gitme planı yaparken eşi Meghan Markle'ı yanında getirmemesi istendi.

  • Uçağı İskoçya'ya indiğinde, cep telefonundan BBC'nin internet sitesinden Kraliçe'nin öldüğünü öğrendiğini aktaran Prens Harry, "BBC'nin web sayfasına baktım. Büyükannem ölmüştü. Babam kraldı" ifadelerini kullandı

  • KATE VE MEGHAN GERİLİMİ

    Kitaptaki itiraflardan biri de Meghan Markle ve Kate Middleton arasında uzun zamandır var olduğu iddia edilen gerilimdi.

    Prens Harry kitabında, düğün hazırlıklarıyla ilgili bir konuşma sırasında hamile Kate Middleton'un bir detayı hatırlayamadığını bunun üzerine Meghan Markle'ın da Galler Prensesi'ne "Baby brain (bebek beyni) durumu ile alakalı olabilir normal" dediğini aktardı.

  • Prens Harry, Kate'in bu açıklamaya tepki göstererek "Hormonlarım hakkında konuşuyorsunuz. Benim hormonlarım hakkında konuşacak kadar yakın değiliz" dediğini öne sürdü.

    İddialaya göre, bu açıklamaya çok sinirlenen Kate sandalyesinin kolunu o kadar sert bir şekilde kavradı ki parmakları bembeyaz oldu. Meghan ise sözlerin kendi arkadaşlarıyla konuşma şeklini yansıttığını söyledi ve şaşkınlık yaşadı.

    Tam adıyla baby brain, hamile kadınların sıklıkla yaşadığı söylenen şeyleri unutma ve net düşünememe durumuna verilen ad olarak tanımlanıyor. 

  • * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.