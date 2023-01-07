AFGANİSTAN'DAKİ YILLARI
10 Ocak'ta yayımlanacak "Spare" adlı kitabında Harry, Afganistan'da askerlik yaptığı sırada 25 Afgan'ı öldürdüğünü ve bundan 'utanç duymadığını' belirtti.
Prens Harry kitabında, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü isyancıları, "iyileri öldürmeden ortadan kaldırılan kötüler" olarak gördüğünü kaydetti. Birini insan olarak görürsen öldürmenin imkansız olduğunu anlatan Harry, ordunun "isyancıları 'öteki' olarak görmesi için kendisini eğittiğini ve iyi bir şekilde eğitildiğini" yazdı. Ayrıca Harry, kitabında, "Bu sayıdan korkmamak bana çok önemli göründü. Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da" ifadelerini kullandı.