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        Haberler Bilgi Gündem Yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir? Mehmet Fatih Çiçekli geçmişi ve kariyeri ve hayatı

        Yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir? Mehmet Fatih Çiçekli geçmişi ve kariyeri

        Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişirken 12 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliğine getirildi. Bu kapsamda; daha önce İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Valisi olarak atandı. Peki, yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Mehmet Fatih Çiçekli hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 11:02 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:02
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        Yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir?
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        MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ KİMDİR?

        1976 yılında Bayburt’ta doğan Mehmet Fatih Çiçekli, ilkokul eğitimini Ankara Sincan’da tamamladıktan sonra, ortaokul ve liseyi Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi'nde okudu. Üniversite eğitimine ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam etti ve buradan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından yaklaşık yedi yıl boyunca Rekabet Kurumu'nun çeşitli birimlerinde görev yaptı.

        MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ HAYATI

        2004 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine adım atan Çiçekli, kariyeri boyunca Ordu'nun Çaybaşı, Bursa'nın Büyükorhan ve Antalya'nın Gündoğmuş ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Ardından Karabük'ün Yenice, Iğdır'ın Aralık ve Elazığ'ın Palu ilçelerinde kaymakamlık görevini asaleten yürüttü. Ayrıca askerlik görevini İstanbul Merkez Komutanlığı'nda Disiplin Subayı olarak, Deniz Teğmen rütbesiyle tamamladı.

        MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ KARİYERİ VE GEÇMİŞ GÖREVLERİ

        Görevi sırasında İçişleri Bakanlığı tarafından çeşitli eğitim programlarına katılmak üzere yurt dışına gönderilen Çiçekli, İngiltere'de The University of Sheffield'da dokuz ay süreyle Pre-MBA eğitimi aldı. Bunun yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir ay süren bir eğitim programına katılarak, Çin devlet sistemi hakkında bilgi edindi.

        Karabük Yenice Kaymakamlığı sırasında yaptığı çalışmalar, özellikle turizmi geliştirme projeleri ile dikkat çekti ve 2010 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından “Vali Hüseyin Öğütcen - Yılın İdarecisi” ödülüne layık görüldü. 2015 yılında Sakarya Vali Yardımcılığı görevine atanan Çiçekli, daha sonra İstanbul Vali Yardımcılığı gibi önemli pozisyonlarda da görev aldı. 24 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Karaman Valiliği görevine atanmıştır.

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