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MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ KİMDİR?

1976 yılında Bayburt’ta doğan Mehmet Fatih Çiçekli, ilkokul eğitimini Ankara Sincan’da tamamladıktan sonra, ortaokul ve liseyi Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi'nde okudu. Üniversite eğitimine ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam etti ve buradan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından yaklaşık yedi yıl boyunca Rekabet Kurumu'nun çeşitli birimlerinde görev yaptı.

MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ HAYATI

2004 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine adım atan Çiçekli, kariyeri boyunca Ordu'nun Çaybaşı, Bursa'nın Büyükorhan ve Antalya'nın Gündoğmuş ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Ardından Karabük'ün Yenice, Iğdır'ın Aralık ve Elazığ'ın Palu ilçelerinde kaymakamlık görevini asaleten yürüttü. Ayrıca askerlik görevini İstanbul Merkez Komutanlığı'nda Disiplin Subayı olarak, Deniz Teğmen rütbesiyle tamamladı.

MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ KARİYERİ VE GEÇMİŞ GÖREVLERİ Görevi sırasında İçişleri Bakanlığı tarafından çeşitli eğitim programlarına katılmak üzere yurt dışına gönderilen Çiçekli, İngiltere'de The University of Sheffield'da dokuz ay süreyle Pre-MBA eğitimi aldı. Bunun yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir ay süren bir eğitim programına katılarak, Çin devlet sistemi hakkında bilgi edindi. Karabük Yenice Kaymakamlığı sırasında yaptığı çalışmalar, özellikle turizmi geliştirme projeleri ile dikkat çekti ve 2010 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından “Vali Hüseyin Öğütcen - Yılın İdarecisi” ödülüne layık görüldü. 2015 yılında Sakarya Vali Yardımcılığı görevine atanan Çiçekli, daha sonra İstanbul Vali Yardımcılığı gibi önemli pozisyonlarda da görev aldı. 24 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Karaman Valiliği görevine atanmıştır.