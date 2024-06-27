Yeni kanun teklifi ile 230 bin öğretmene "başöğretmenlik" imkanı

2022'de yürürlüğe giren 12 madde halinde düzenlenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin ardından dün TBMM Başkanlığına sunulan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, 39 maddeden oluşuyor.

Yeni teklif ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile duran kariyer uygulamasının devamı sağlanacak.

Teklifle öğretmenlik mesleği, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.

Ayrıca, uzman öğretmenlik ünvanı için en az 10 yıl öğretmen olarak hizmeti bulunması, başöğretmenlik ünvanı için en az 10 yıl uzman öğretmen olarak hizmetin gerçekleştirilmesi, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının olmaması, akademi tarafından verilen uzman öğretmenlik, başöğretmenlik eğitim programlarının tamamlanması gerekecek.

Böylece, Öğretmenlik Mesleği Kanunu çıktıktan sonra 20 yıllık kıdemi dolduran 230 bin öğretmene "başöğretmen" ünvanı için başvuruda bulunma imkanı sağlanacak.

Bu kapsamda, 20 yıllık kıdemi dolduran tüm öğretmenler de uzman öğretmen olup olmamalarına bakılmadan, düzenlenen eğitimi tamamlamaları halinde başöğretmen olabilecek.

Böylece, kariyer basamaklarında ilerlemede "yazılı sınav" ile "mesleki çalışma" koşulları kaldırılmış oldu.

Öğretmenlere önemli kazanımlar sağlayan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre 2022'de 516 bin 974 öğretmen uzman öğretmen, 66 bin 679 öğretmen başöğretmen, 2023'de ise 69 bin 881 öğretmen uzman öğretmen, 3 bin 891 öğretmen ise başöğretmen ünvanı aldı.

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Bugün itibarıyla uzman öğretmenler 4 bin 304 lira, başöğretmenler ise 8 bin 608 lira eğitim-öğretim tazminatından yararlanıyor.

ÖĞRETMENLERE YENİ HAKLAR KANUN TEKLİFİNDE

Teklif ile ayrıca öğretmenler ve eğitimin yöneticilerin hak ve sorumlulukları da ilk kez kanun düzeyinde tanımlanıyor.

Yeni ÖMK düzenlemesiyle öğretmenlere, meslekleriyle ilgili olmayan faaliyetlerde rızaları dışında çalıştırılamayacak. Öğretmenler ayrıca 657 Devlet Memurları Kanunu ile sağlanan, aralarında sendika kurma, güvenlik hakkı, çekilme hakkı gibi tüm haklardan faydalanacak.