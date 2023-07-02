14 HAZİRAN SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bakanlarımız kabineye sunumlarını yaptı. 6 Haziran'daki toplantımızın ardından yeni kabine üyelerimizin de yemin etmesiyle ülkemize hizmet davamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçimlerin üzerinden daha 10 gün bile geçmeden yürütme organındaki tüm görevlendirmeleri süratle tamamladık. Hiçbir gecikmeye mahal vermeden Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroları belirledik, belirliyoruz. Esnafın, çiftçinin, işçinin, iş dünyasının önünü göremediği siyaset rayına girmediği için ülkenin toparlanamadığı eski günler hamdolsun tamamen geride kalmıştır. Türkiye'yi kimin yönetici sorusunun cevabı seçim gecesi netleşmiştir. Türkiye'ye vakit ve enerji kaybettiren ne varsa artık tarih olmuştur. Bunda hiç şüphesiz en büyük pay vatandaşlarımıza aittir. Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız. Zorlukların, engellerin üstesinden çok daha kolay geleceğiz. Vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetleri daha çok artıracağız. Vatanımızın bekasına yönelik saldırıları daha kararlı püskürteceğiz. Türkiye'nin hak ve hukukunu küresel planda daha cesur savunacağız.

"TÜRKİYE'NİN 2002 ÖNCESİNDE GÜVEN VE İSTİKRAR AÇIĞI VARDI"

Bugün dünden daha güçlü duruş sergileyebiliyorsak yeni yönetim sisteminin sağladığı kazanımlara borçluyuz. Siyasette güven ve istikrar ekonomiden diplomasiye her alanda başarının anahtarıdır. Türkiye 2002 öncesinde her ikisinin eksikliğinin faturasını çok ağır ödemiş bir ülkedir. Pek çok sıkıntının temelinde siyasette güven ve istikrar açığı vardı. 2002'den itibaren güven ve istikrarı tah9kim eden hamlelerimizle bu açığı kapattık. Millet sandıkta son sözü söylemiş kararını vermiştir. Muhalefetin de hakikatleri görmesini ve kabullenmesini temenni ediyoruz. Siyaset kurumunun asli görevi seçmenin çizdiği istikamette yürümektir. Bunun da ilk işareti milletin takdirini baş tacı edip samimi bir özeleştiriyle hatadan dönmektir. Muhalefetin seçim atmosferinden ve uğradığı ağır hezimetin şokundan hala çıkamadığını görüyoruz. Sırf oy tercihinden dolayı hakarete uğramadık toplum kesimi bırakmadılar. AK Parti'nin özellikle kırsal kesimin oylarıyla bu seçimi kazandıklarını iddia edecek kadar sefil hale geldiler. Bir taraftan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Gazi'nin 'köylü milletin efendisidir' sözünü görmezden geleceksin. Köylülerimize yönelik hakaretleri biz kabul etmiyoruz.

"DARBE ANAYASASINDAN KURTURALIM İSTİYORUZ"

Ülke değişiyor, dünya değişiyor ama bunların millete bakışı asla ve asla değişmiyor. Milleti hizmete ve hürmete layık görmeyen zihniyetin Türkiye Yüzyılı'nda yeri yoktur. Bu çevrelerin seçmeni suçlama hastalığından bir an önce kurtulmasını diliyoruz. Muhalefetin milletin tercihlerine saygı duymayı artık öğrenmesi kanaatindeyiz. Vatandaşın kapattığı defterleri tekrar açmak yerine, demokratik kazanımları güçlendirmenin daha doğru bir davranış olacağına inanıyoruz. Biz son 21 yılır olduğu gibi bugün de her türlü müspet teklife, yapıcı eleştiriye açığız. Türkiye'nin birliğini, dirliğini, demokrasisinin standartlarını yürütecek adımları 85 milyon olarak hep beraber atalım diyoruz. Ülkemizi darbe mahsulü mevcut anayasasından hep birlikte kurtaralım istiyoruz. İnşallah görev süremiz boyunca Cumhur İttifakı'nda ortaklarımızla birlikte Türkiye'yi sivil bir anayasa ile buluşturmaya çalışacağız.

"ASGARİ ÜCRETLERDE SONUÇ HERKESİN İÇİNE SİNECEK"

Buğday ve arpa alım fiyatlarımızın üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını görüyoruz. Bundan sonra da çiftçimizi, köylümüzü desteklemeye devam edeceğiz. Biz bu milletin efendisi değil hizmetkârıyız. Aramızdaki fark bu. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkların ödemesini erkene alıyor, 1.4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz. Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum. Bugün de her bakanlıkla ilgili kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik. Bakan arkadaşlarımızdan önümüzdeki döneminden kısa, uzun, orta vadeli planlarını dinleme fırsatı buldum. Yeni dönemde ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu hamdolsun kısa sürede oluşturduk. Merkez Bankası'ndan BDDK'ya kadar alanında temayüz etmiş isimleri görevlendirdik. Kadınlar yeni dönemimizde de bürokrasi, siyaset, iş dünyasına kadar öncü rol oynamaya devam edecektir. Türkiye yüzyılı ülkemiz kadınlarının omuzlarında yükselecektir.