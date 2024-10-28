Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 28 Ekim Kabine Toplantısı gündemi ve konuları
Yeni Kabine Toplantısı ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Son olarak 14 Ekim'de yapılan Kabine Toplantısı'nın üzerinden geçen iki haftanın ardından gözler yeni toplantı tarihine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine gündeminde İsrail'in bölgedeki saldırıları, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin gelişmeler ve ekonomideki son durumun ele alınması bekleniyor. Peki, yeni Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 28 Ekim Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında detaylı bilgiler.
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28 Ekim Pazartesi günü Kabine Toplantısı var mı sorusu yeni haftaya girilmesiyle birlikte milyonların gündemindeki yerini aldı. Kritik toplantıda İsrail'in bölgedeki saldırıları, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısına ilişkin gelişmeler ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantı sonrası Kabine kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasında olacak. Peki, yeni Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 28 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı gündemi ve konuları...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki haftada bir toplanıyor.
Yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Kabine, iki haftalık aranın ardından önemli başlıkları görüşmek üzere 28 Ekim Pazartesi günü toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ VE KONULARI NELER?
Kabine Toplantısı’nda İsrail'in bölgedeki saldırıları ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye yönelik terör saldırısına ilişkin gelişmeler masaya yatırılacak.
Ekonomideki son durum da toplantıda ele alınacak.
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TUSAŞ'A YÖNELİK TERÖR SALDIRISI ELE ALINACAK
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının detayları kabine toplantısında değerlendirilecek.
Irak ve Suriye’nin kuzeyine yapılan ve çok sayıda terör hedefinin imha edildiği operasyonlar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Atılacak adımlar ele alınacak.
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İSRAİL'İN GAZZE VE LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI
İsrail’in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantının başlıkları arasında olacak.
İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırıları da Ankara’nın yakın takibinde. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına Ankara’dan tepkiler art arda geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırı kınandı.
"İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir." açıklaması yapıldı. Bölgedeki gerilim, Türkiye’nin attığı ve atacağı adımlar kabinede ele alınacak.
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EKONOMİDEKİ GELİŞMELER
Kabinede, 2025 yılı bütçesi, orta vadeli programın yansımaları ve enflasyonla mücadeleye dair ayrıntılar da ele alınacak.
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