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        Haberler Dünyadan Yeni James Bond rolü Aaron Taylor-Johnson'a teklif edildi - magazin haberleri

        Yeni James Bond rolü Aaron Taylor-Johnson'a teklif edildi

        Rolü beş kez canlandırmasının ardından seriye veda eden Daniel Craig'in ardından yeni James Bond'un kim olacağı merakla bekleniyor. Bugüne dek pek çok isim öne sürülürken Aaron Taylor-Johnson'a resmi teklifin götürüldüğü öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 13:46 Güncelleme: 19.03.2024 - 13:46
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        Yeni James Bond'a resmi teklif
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        Daniel Craig'in ardından aylardır süren "Yeni James Bond kim olacak?" tartışması, rol için Aaron Taylor-Johnson'a götürülen resmi teklifle son bulmuşa benziyor. Johnson, şimdilik rolü resmi olarak kabul etmese de teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

        33 yaşındaki İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson, 1962'den bu yana devam filmi çekilen James Bond serisinin yeni ajanı olmaya çok yakın. Johnson; 'Nocturnal Animals', 'Nowhere Boy' (Sınır Tanımayan) ve 'Avengers: Age of Ultron' (Yenilmezler 2) adlı yapımlardaki rolleriyle tanınıyor.

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        Oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başlayan Aaron Taylor-Johnson, gelecek dönemde dev yapımlardaki rolleriyle adından söz ettirecek. Oyuncunun yeni filmi, Ryan Gosling ve Emily Blunt ile birlikte rol alaacağı ve kayıp bir aksiyon oyuncusunu canlandıracağı 'The Fall Guy' olacak.

        Aaron Taylor-Johnson, ayrıca, 1922 yapımı gotik korku türündeki 'Nosferatu'nun Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp ve Willem Dafoe'den oluşan yeniden çevriminde kadroya dahil oldu.

        Aaron Taylor-Johnson, Brad Pitt ile 'Bullet Train' filminde

        Daha önce Brad Pitt ile birlikte 'Bullet Train' filminde rol alan Johnson'ın bir başka yeni projesi, Sony'nin Örümcek Adam Evreni'ndeki beşinci filmi olan 'Kraven the Hunter' olacak.

        İki BAFTA adaylığı olan Aaron Taylor-Johnson, 'Nocturnal Animals' adlı filmdeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Altın Küre ödülü kazanmıştı.

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        Idris Elba

        Öte yandan yeni çekilecek filmde ajan James Bond rolünü canlandırması istenen oyuncularla ilgili son yapılan ankette Idris Elba ismi öne çıkmıştı. 51 yaşındaki oyuncu, son olarak suç draması 'Luther'de başrol oynuyordu.

        James Bond rolü için Tom Hardy, Henry Cavill ve bu yıl Oscar kazanan Cillian Murphy'nin adı geçmişti.

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