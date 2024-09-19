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        Haberler Bilgi Gündem Yeni Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir, nerelidir? Abdullah Erin hayatı ve önceki görevleri

        Yeni Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir? Abdullah Erin hayatı ve önceki görevleri

        Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişirken 12 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliğine getirildi. Bu kapsamda; daha önce Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Abdullah Erin, Isparta Valisi olarak atandı. Peki, yeni Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Abdullah Erin hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 11:54 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:54
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        Yeni Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir?
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        ABDULLAH ERİN KİMDİR?

        1969 yılında Mardin’de dünyaya gelen Abdullah Erin, 1986 yılında Midyat Lisesi’nden ve 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden derece ile mezun oldu.

        1992’de Kaymakamlık sınavını kazandı. Bir yılı İngiltere’de dil eğitimini içeren Kaymakam adaylığı sürecini dönem ikincisi olarak tamamladı. Mülki İdare Amirliği mesleğinde, birçok il ve ilçede kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Son olarak, 19 Eylül 2024 tarihli resmi gazete kararına göre; Erin, Isparta Valisi olarak atandı.

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