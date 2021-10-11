Son dönemde Türkiye fabrikasını kapatması ve fabrikadaki çalışanlarıyla da yüklü bir ikramiyeyle veda etmesi ile gündeme gelen Honda, Türkiye'deki D segment rekabetine uzun bir aradan sonra yeni Accord ile dönüş yaptı.
Geçtiğimiz ay City modelini satışa sunan ve önümüzdeki ay da yeni Civic'i Türkiye'ye getirmeye hazırlanan Japon otomotiv üreticisi, 10’uncu nesil Accord'u iki farklı donanım ile Türkiye yollarına çıkardı. Tayland'da üretilerek Türkiye'ye ithal edilen otomobilin başlangıç fiyatı ise 540 bin TL olarak bildirildi.
Accord'un Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, otomobilin Avrupa pazarlarında sadece Türkiye'ye özel olarak üretildiğini belirtti.
Tsumura, "Müşteri memnuniyeti için ürün gamımızı da geliştirmeye devam ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken değişen müşteri tercihleri, rakipler, çevresel ihtiyaçlar, pazar dinamikleri gibi birçok parametreyi gözden geçirdik ve tüm bu çalışmalar ışığında Accord’un yeniden Türkiye’de olması gerektiğine karar verdik. En uygun özellik ve donanımlardaki Accord’u üretmek için ise Ar-Ge ekibi sadece Türkiye şartlarına göre bir model yarattı. Biz de bugün bu modeli büyük bir güvenle Türkiye pazarına sunuyoruz” dedi.
'HEDEF 30 BİNE ULAŞMAK VE KORUMAK'
Lansmanda değerlendirmelerde bulunan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de, 2021 yılı sonuna kadar 30 bin adetlik satış rakamına ulaşarak kendi rekorlarını kırmak istediklerinin altını çizdi.
Son dönemde Türkiye'nin Honda'nın Avrupa'da en çok satış yaptığı ülke olduğunu açıklayan Kılıçer, "Bu tablo önümüzdeki dönemde de devam edecek gibi görünüyor. Pandemiden önde Türkiye Honda'nın Avrupa'daki satış sıralamasında dördüncü ülkeydi. Fakat, pandemide değişen şartlar Türkiye'yi öne çıkardı. Yeni modellerimizin katkısı ile bu yıl satışlarımızda 30 bin rakamını aşmayı ve önümüzdeki yıllarda da bu seviyeyi korumayı hedefliyoruz" dedi.
Öte yandan, Eylül ayı itibariyle 20 yıldan fazla üretim yaptığı Gebze fabrikasını kapatan Honda, Türkiye'deki merkezini İstanbul Maltepe'ye taşıdı. Kılıçer, Japon markanın yeni genel müdürlük binasında satış & pazarlama, satış sonrası hizmetler, Honda Akademi, motosiklet gelişim merkezi ve lojistik birimlerinin yer alacağını bildirdi.
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