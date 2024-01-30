Yeni görüntüler kan dondurdu!
Boşanmak isteyen eşi ile iki kayınbiraderini öldürmüş, kızı ve baldızını yaralayıp intihar etmişti. Damat dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sokak ortasında yaşanan olay anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş: 30.01.2024 - 20:42 Güncelleme: 30.01.2024 - 20:42
Boşanmak isteyen eşi ile iki kayınbiraderini öldürmüş, kızı ve baldızını yaralayıp intihar etmişti.
Damat dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Sokak ortasında yaşanan olay anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.