Yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kuruldu

25 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Antalya Bilim Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Ege Üniversitesine bağlı Çeşme Turizm Fakültesi, İbn Haldun ve İzmir Ekonomi Üniversitelerine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüleri, İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Kırşehir Ahi Evran ve Şırnak Üniversitelerine bağlı Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Tarsus Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi kuruldu. Ayrıca Özbekistan'ın Buhara şehrinde Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı İbni Sina Tıp Fakültesi kuruldu.
İSİMLERİ DEĞİŞEN FAKÜLTELER
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı Dini İlimler Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi olarak, Bartın Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaya bağlı Adli Tıp Enstitüsünün adı Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü olarak, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine bağlı Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesinin adı Hamidiye Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesinin adı Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesinin adı Hamidiye Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Fakültesinin adı Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesinin adı Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Tıp Fakültesinin adı Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi, Yaşam Bilimleri Fakültesinin adı Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsünün adı Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsünün adı Hamidiye Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü olarak değiştirildi. Ufuk Üniversitesine bağlı Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulunun adı da Yabancı Diller Yüksekokulu oldu.
KAPATILAN ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKULLAR
Öte yandan, Ege Üniversitesine bağlı Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, İbn Haldun Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve İslami İlimler Enstitüleri, İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, İşletme ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Tarsus Üniversitesine bağlı Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kapatıldı.
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