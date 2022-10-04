Uzmanların söylemesine göre yeni doğmuş bebeklerin il 6 ay sadece anne sütü tüketmesi gerekiyor. 2 yıla kadar ek gıdalar ile emzirmenin de sürdürülmesi yönünde öneriler mevcut. Peki, anne sütü nasıl arttırılır? Anne sütünü artıran besinler nelerdir? İşte konu hakkında merak edilen soruların yanıtları...