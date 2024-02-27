Yeni doğan kuzular günde iki kez anneleriyle buluşturuluyorlar

Hayvancılığı sevdiğini belirten Oğlaga, "Sabah erken saatlerde başladığımız mesaimiz akşama kadar devam ediyor. Kuzuların annelerine ulaşmak için gösterdiği çaba çok güzel görüntüler oluşturuyor. Yüzlerce koyunun arasından annelerini buluyorlar. Hem süt emiyor hem de özlem gideriyorlar. Kuzuların sesi bana huzur veriyor" diye konuştu.