Ebeveynlerin yenidoğan bebekleri için en büyük uğraşlarından biri de çocuklarının pişik olmasını engellemektir. Pişiği önlemek için bazı temel adımlar vardır. Detaylar haberimizde...

BEBEKLERDE PİŞİK NEDEN OLUR?

REKLAM advertisement1

- Kirli bezler: Islak ve kirli bezler uzun süre cilde temas ederse tahriş yapabilir. Bebeğinizin ishali varsa, pişiğe daha yatkın olabilir.

- Sürtünme: Bebek bezinin veya kıyafetlerinin dar olması kızarıklığa, tahrişe neden olabilir.

- Yeni ürünler: Bebeğin cildi ilk defa kullanılan mendillere, bezlere veya deterjanlara tepki verebilir.

- Maya ve bakteri enfeksiyonları: Basit bir enfeksiyon olarak başlayan durum cilde yayılabilir. Bebek bezinin olduğu bölge sıcak ve nemli olduğu için bakteri ve mayalar için iyi bir üreme alanıdır. Bebeklerin cilt kıvrımları da pişik için riskli bölgelerdir.

REKLAM

- Yeni gıdalar: Bebeğiniz katı yiyeceklere geçtikçe, dışkılarının içeriği de değişir. Dışkı içeriğinin değişmesi pişiğe sebep olabilir. Beslenme sıklığı arttıkça dışkı sıklığı da artacağı için pişik riski artar. Anne sütüyle beslenen bebeklerde, annenin tükettiği bir gıdaya tepki olarak pişik gelişebilir.

- Hassas cilt: Atopik dermatit gibi diğer cilt rahatsızlıkları olan bebeklerde pişik gelişme olasılığı daha yüksek olabilir.

- Antibiyotik: Antibiyotikler maya mantarlarının büyümesini kontrol altında tutan bakterileri öldürür. Bu şekilde maya mantarlarında artış olur. Antibiyotik kullanan bebeklerde ishal riski de artar. Emziren anne antibiyotik kullanıyorsa bebekte pişik gelişme olasılığı yine artar.

PİŞİK ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

1. DERMATİT PİŞİĞİ

Bir diğer çeşit olan dermatit pişiği ise en yaygın görülen türdür. Bez bağlanan bölgede sıklıkla idrar ve dışkıya maruz kalma sonucunda tahriş olmasıyla meydana gelir. Mantar pişiğine bakıldığında, dermatit çeşidi genellikle cilt kıvrımlarında görülmez.

REKLAM

2. BAKTERİYEL PİŞİK

Staph ve strep gibi bakteriler de pişiğe neden olabilir. Bu pişik anüs çevresinde oluşan kırmızı lekeler ve sızıntılı sivilceler şeklinde kendini gösterebilir. Bazı kişilerde ise sabun, deterjan, mendil veya beze alerji gelişebilir. Böyle bir alerji durumunda pişik görülebilir.

3. MAYA MANTARI PİŞİĞİ Maya mantarı vücutta aşırı artarsa, pişiğe sebep olabilir. Bu pişik türü, kenarlı kırmızı veya pembe lekeler oluşturabilir. Aynı zamanda kasık, cinsel organ ve bacak çevresindeki kıvrımlarda leke ve şişlikler olarak görülebilir. Eğer mantar pişiği ilerlerse ciltte çatlama ve kanama olabilir. BEBEKLERDE PİŞİĞİN YAN ETKİLERİ NELERDİR? Pişik bebeklerde cilt renginde değişikliklere ve enfeksiyona yol açabilir. Eğer bebeklerin teni koyu renkli ise, pişiğin olduğu bölgedeki ciltte açık renklilik görülebilir. Ancak bu durum birkaç hafta içerisinde düzelir. Ciddi bir pişik durumunda renk değişikliğinin iyileşmesi aylar veya yıllar alabilir. Pişik tedaviye yanıt vermezse bazı zamanlar enfeksiyona yol açabilir. REKLAM BEBEKLERDE PİŞİK NASIL ÖNLENİR? - Bebek bezini değiştirmeden önce ve sonra elleri yıkamak bakterilerin yayılmasını önleyebilir, - Bebeğin bezini sık sık kontrol ederek kirlendiğinde değiştirmek, - Bebeğin poposunu temizlemek için sade su kullanabilir veya ciltteki dışkıyı temizlemek için yumuşak bir temizleyici kullanabilirsiniz. Bebeğe yeni bir bez takmadan önce bölgenin tamamen kuru ve temiz olduğundan emin olmanız bebeğin sağlığı için önemlidir. Bölgeyi ovalamak yerine nazik bir şekilde kurulayabilirsiniz. - Eğer temizlik için mendil kullanıyorsanız parfüm veya alkol içeren ürünlerden kaçınabilir, temiz yumuşak bir bez kullanabilirsiniz. - Bebeğinizde sürekli olarak pişik oluşuyorsa her bez değişiminde doktorunuzun önerdiği pişik kremini uygulayabilirsiniz. - Bebek bezinin çok sıkı bağlanması hava akışını engelleyebilir. Bu yüzden hava akışına izin verecek gevşeklikte bağladığınızdan emin olun. - Müsait olunan durumlarda bebeğinizin bez olmadan dolaşmasına izin verebilirsiniz. Pişik bölgesinin havalandırılması cildin daha hızlı iyileşmesine katkı sağlar veya pişiği önlemenize yardımcı olabilir. Olumsuz durumları önlemek için bebeğin bezini dışkı veya idrar yaptıktan hemen sonra çıkartabilirsiniz. REKLAM - Eğer bezin pişiğe sebep olduğunu düşünüyorsanız bezin marka veya türünü değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Bebek bezini yıkanabilir olarak kullanıyorsanız ve pişik geliştiyse deterjanı değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Hipoalerjenik bir deterjan seçebilirsiniz. Ayrıca durulama için de yarım bardak sirke kullanabilirsiniz.

PİŞİK NASIL TEDAVİ EDİLİR? 1. BÖLGEYİ TEMİZ VE KURU TUTMAK Kızarıklığı azaltmak için yapılabilecek en önemli adımlardan biri, bezi kuru ve temiz tutmaktır. Bu yüzden bezde ıslaklık meydana geldiğinde değiştirmeniz gerekir. Bebeklerin bez değişiminde popoyu silerken nazik olmak da önemlidir. Temizlerken ovalamamak gerekir. Yumuşak bir bezle veya yıkayarak temizleme yapılması önerilir. 2. DOĞRU BOYUTTA BEZ KULLANMAK Yanlış boyuttaki bezler pişik olasılığını arttırır ve varolan pişiği kötüleştirebilir. Bebeğe göre küçük bir bez kullanıyorsanız, ekstra nem ve döküntülerin daha hızla artmasına neden olabilirsiniz. Büyük bezde ise sürtünme olur ve bu da döküntüleri kötüleştirir. Bu yüzden doğru boyutta bez kullanmak önemlidir. 3. BEBEK BEZİ MARKASI VEYA DETERJANI DEĞİŞTİRMEK Bebeğinizde sık sık pişik ortaya çıkıyorsa, kullanılan bebek bezi markasına veya deterjanlara alerjisi olabilir. Sabun ve deterjanların kokuları da tahrişe sebep olabilir. Bu yüzden kokusuz ve alerji karşıtı ürünler tercih edebilirsiniz. 4. PİŞİKLİ BÖLGENİN NEFES ALMASINA İZİN VERMEK Gün içerisinde belli aralıklarla bebeğinizin pişik olan bölgesini havalandırabilirsiniz. Bu işlemi yaparken bebeğin alt bölgesindeki kıyafetler çıkacağı için, üşütmemesine dikkat etmeniz gerekebilir. Sentetik bezler yerine pişik süresince %100 pamuk olan bezleri seçmeyi deneyebilirsiniz.