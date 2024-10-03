Yeni doğmuş bebeklerin güzel kokmalarının sebepleri nelerdir?
Dünyadaki en güzel kokulardan biri de hiç şüphe yok ki yeni doğmuş bebek kokusudur. Bu güzel koku, bebeğin bebeklik çağından çıkmaya başladıkça zamanla kaybolur.
- 1
Yeni doğum yapmış bir annenin bebeğinin kokusuna olan sevgisini hepimiz biliyoruz ama neden bebekler bize de bu kadar güzel kokar? İşte merak edilenler...
- 2
Bebek Kokusu Nedir?
Vernix caseosa ve bebek kokusu
Bebeğin henüz anne karnındayken vücudunu kaplayan, cildini fiziksel ve kimyasal etkenlere ve bakterilere karşı koruyan vernix caseosa tabakasıdır. Yüzde 80’i sudan oluşan bu ince film tabaka, lipit (yağ) ve proteinler de içermektedir.
- 3
Antimikrobiyal özelliğe sahip bu tabaka, bebeğin doğumunu kolaylaştırır, vücut ısısını dengeler ve cildini nemli tutar.
-
- 4
Banyo sonrası koku
Bebeğin ilk banyosundan sonra her ne kadar bu tabaka ciltten temizlenmiş olsa da, haftalar boyu derisinde ve başında kalıcı bir koku bırakır. Diğer bir teoriye göre, bu kokunun bebeklerin ter bezlerinden kaynaklandığı savunulmaktadır.
- 5
Bebek kokusunun değişimi
Bebek büyüdükçe, metabolik aktiviteler ve dış etkenler sonucunda bu kokular derinin altına siner ve bebeğin ten kokusu ortaya çıkar. Daha sonra, ten kokusu bebek kokusunun üstünü kapatmış olur.
- 6
Eşsiz ve benzersiz
Yeni doğan bebeklerin kokusu, ebeveynlerin algısına göre önemli farklılıklar gösterebilir. Her bebek kendine özgü bir kokuya sahiptir ve bu koku bebekten bebeğe değişir.
-
- 7
Genel olarak, yeni doğmuş bir bebek, hayatının ilk haftalarında hoş, tatlı ve hafif peynirli bir koku yayabilir. Bir anne, bebeğinin kokusunu sabun, süt ve taze ekmek karışımına benzetirken, başka bir anne bunu daha basit bir şekilde “tatlı” olarak tanımlayabilir.
- 8
Anne-bebek bağının oluşumu
Bebeğin yayıdığı bu özel koku, anne ile bebek arasında ilk bağın oluşmasında önemli bir rol oynar. Annenin, bebeğini kokusundan tanıması bu bağın güçlenmesine katkıda bulunur.
- 9
Bebek kokusu ve diğer kadınlar
Bebek kokusu sadece anneleri değil, bebekle akrabalık ilişkisi bulunmayan kadınları da etkiler. 2013 yılında Philadelphia’da yapılan bir çalışmada, bebek kokusunun genel çekiciliği araştırılmıştır.
-
- 10
Bu çalışmada, 30 kadından oluşan iki grup incelenmiştir. 15 kadın yeni doğum yapmış, diğer 15 kadın ise doğum yapmamış kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcılara yeni doğan bebeklerin kokusunun sindiği kıyafetler koklatılmış ve ardından beyin taramaları yapılmıştır.
- 11
Beynin ödül mekanizması
Sonuçlar şaşırtıcıdır; doğum yapmamış kadınlarda bile bebek kokusu, beynin serebral korteks adı verilen ödül, lezzetli yemek veya ilaç gibi uyaranlarla ilişkili bölgesini aktive etmiştir.
- 12
Bu durum, beynimizin bu kokuyu güzel ve etkileyici bir şekilde algılayarak mutluluk hissi yarattığını göstermektedir.
Kaynak: Tarihlibilim/Bilimup
-