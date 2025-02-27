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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yeni doğan bebeği boğup araziye attı! | Son dakika haberleri

        Yeni doğan bebeği boğup araziye attı!

        Şırnak'ta bir annenin yeni doğan bebeğini boğarak öldürdüğü, cansız bedenini poşete koyup araziye attığı ortaya çıktı. Anne ve ona yardım eden bir kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 21:22 Güncelleme: 27.02.2025 - 21:22
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        Yeni doğan bebeği boğup araziye attı!
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        Şırnak’ın Silopi ilçesinde, yeni doğmuş kız bebeği iple boğarak öldürüp, cesedini poşete koyarak araziye atan kişinin annesi A.S. olduğu belirlendi. Cani anne ile ona yardım eden şüphelilerden Ö.O. yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, 21 Şubat’ta Silopi ilçesi Esenli köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, çevredekilerin geçerken fark ettiği bir poşetin içerisinde, yeni doğmuş kız çocuğu cesedi bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bebeğin cesedi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

        İPLE BOĞUP, CESEDİNİ POŞETLE ARAZİYE ATMIŞ

        Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, bebeğin annesi olduğu tespit edilen A.S., yakalanarak gözaltına alındı. A.S. emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu etkisindeyken evlerine ait bahçedeki lavaboda gayrı meşru olarak gebe kaldığı bebeğini doğurduğunu, bebeği önce ağzını kapatıp daha sonra iple boğarak öldürdüğünü, Ö.O. ve H.T. isimli şüphelilerin de yardımıyla cesedi çöp poşetine koyarak araziye attığını itiraf etti. A.S.’nin itirafının ardından Ö.O. da yakalanarak gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne A.S., ‘Kasten öldürme’ suçundan, Ö.O. ise ‘Suç delillerini yok etme’ suçundan tutuklandı. H.T.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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