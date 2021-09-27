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Yeni Cami'nin restorasyonunun yüzde 85'i tamamlandı

İstanbul’un 356 yıldır simgesi haline gelen Eminönü’ndeki Yeni Cami’de restorasyon çalışmalarının yüzde 85’i tamamlandı.

27.09.2021 - 10:52 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 2016 yılında başlayan genel restorasyon çalışmalarının 2022 yılının ikinci yarısında tamamlanarak, caminin ziyarete açılması planlanıyor. 

     

  • İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen Yeni Cami'de restorasyon çalışmalarının yüzde 85’i tamamlandı. 1597 yılında inşaatına başlanan ve 1663 yılında ibadete açılan tarihi Yeni Camii’nde 2016 yılından bu yana süren restorasyonlarda kalem işçiliğinden minareye, kubbeden çini işçiliğine kadar birçok alanda titiz bir çalışma yürütülüyor. 

     

  • Restorasyon çalışmaları sürerken, camii ibadete ve ziyarete açık tutuluyor. Camiinin özgün halinin korunmasına özen gösterilerek yapılan çalışmalarda, her bir işlem alanında uzman bir ekip tarafından yapılıyor.

     

  • "UZUN BİR SÜRE DAHA RESTORASYON GÖRMEMESİ İÇİN..."

    Restorasyon çalışmalarını yerinde takip eden Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü Emre Öztürk, çalışmalarının başlamasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen yeni projelendirmeler yapılması gereken durumların ortaya çıktığını dile getirerek şunları söyledi:

  • “Restorasyon çalışmalarımız 2016 yılında başladı. Kapsamlı restorasyon çalışması yapılıyor. Restorasyon yaparken uzun bir süre daha restorasyon görmemesi amacıyla hareket ediyoruz. O yüzden detaylı ve sağlıklı bir restorasyon çalışması yapıyoruz. Camiimizde bir Çini yapımız var. Bu da yaklaşık 30 bin adet Çini’ye tekabül ediyor. Bunların bir kısmı yerinden sökülüyor. Yerinde müdahale edilenler var, talimatları yapılanlar var. Kepenk dediğimiz iç pencereleri kapattığımız kapılar var, Yeni Camii’nde. Kapı ve ahşap işi çok fazla."

     

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