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Yeni Blade Runner geliyor! Amazon Prime çekimlere başladı!

Amazon Prime “Blade Runner 2099” dizisinin çekimlerine başladı!

Yapımcılığını Ridley Scott’ın devam ettireceği Blade Runner serisinin devamı diziye dönüşüyor. Senaryosunu Slika Luis kaleme alırken, baş rolde yine Ryan Gosling yer alması bekleniyor.

16.09.2022 - 16:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Blade Runner serisi tüm zamanların en iyi bilim kurgu filmlerinden birisi olarak gösteriliyor. Blade Runner filminin ilk yapımı “Bıçak Sırtı (1982)” olarak geçiyor. Bıçak sırtı (1982) filminde geçtiğimiz 2019 yılı işlenirken, Denis Villeneuve’ün yönetmeni olduğu Blade Runner 2017 yapımında 2049 yılı işlenmiştir.

  • AMAZON PRİME'DA YAYINLANACAK

    Bundan sonra Amazon Prime’ın yapımını üstelendiği Blade Runner 2099 dizinde ise 50 yıl sonraki hayat, teknoloji ve insan psikolojisinin konu alınacağı tahmin ediliyor.

  • RYAN GOSLİNG ROL ALMIŞTI

    2017’de yayımlanan Blade Runner 2049 filmi oldukça beğeni toplamıştı. 30 yıl sonrasının işlendiği filmde baş rolde Ryan Gosling yer almıştı. Filmin konusu ise; 2049 yılında Los Angeles Polis departmanında çalışan Memur K, toplum yaşamının saklı kalan kaos sırrını ortaya çıkarır. Aynı zamanda film içerisinde insanlığın hissizleşmesi ve robotlaşması da konu alınmıştır.

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