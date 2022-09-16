Blade Runner serisi tüm zamanların en iyi bilim kurgu filmlerinden birisi olarak gösteriliyor. Blade Runner filminin ilk yapımı “Bıçak Sırtı (1982)” olarak geçiyor. Bıçak sırtı (1982) filminde geçtiğimiz 2019 yılı işlenirken, Denis Villeneuve’ün yönetmeni olduğu Blade Runner 2017 yapımında 2049 yılı işlenmiştir.