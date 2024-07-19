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        Haberler Dünya Yeni ankete göre Demokratların yüzde 60'ı Harris'in, Biden'ın yerine gelmesi halinde "iyi iş yapacağına" inanıyor | Dış Haberler

        Yeni ankete göre Demokratların yüzde 60'ı Harris'in, Biden'ın yerine gelmesi halinde "iyi iş yapacağına" inanıyor

        ABD'de yapılan ankette, Başkan Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden çekilmesi halinde yerine gelecek Kamala Harris'in "iyi bir iş çıkaracağını" düşünen Demokratların oranı yüzde 60 çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 19:11 Güncelleme: 19.07.2024 - 19:11
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        Harris iyi iş çıkarır mı?
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        AP/NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylığı bırakması halinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in parti içindeki durumuna ilişkin anket yaptı.

        Ankete katılan her 10 Demokrat seçmenden 6'sı, Biden'ın yerine geçmesi durumunda Harris'in "iyi bir iş çıkaracağına" inandığını ifade ederken, yüzde 20'si buna karşı çıktı. Diğer yüzde 20 de "Yeterince bilgim yok" diyerek görüş belirtmedi.

        Partililerin dışında genel seçmenin ise Harris'in başkan olması durumuna temkinli yaklaştığı, 10 yetişkinden sadece 3'ünün "başkan olarak iyi iş çıkaracağını" düşündüğü kaydedildi. Katılımcıların yarısı Harris'in iyi bir başkan olamayacağını söylerken, yine yüzde 20'si "hakkında yeterince bilgileri olmadığını" ifade etti.

        27 Haziran gecesi yapılan canlı yayın tartışmasında, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump karşısında çok zayıf bir performans sergilemesi sonrası, sağlık durumu nedeniyle başkan Biden'a yarıştan çekilmesi baskıları devam ediyor.

        Biden'ın çekilmesi durumunda yerine geçecek isimler arasında yardımcısı Harris, listenin başına bulunuyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Kamala Harris
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