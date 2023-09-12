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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen Yeni Anayasa Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, "Sosyal bir anayasayı kuvvetle dillendirmeliyiz" diyen Uçum şunları söyledi: "Yeni anayasada halk iradesinin temel kazanımı olan başkanlık sisteminin korunması ve geliştirilmesi

seçimlerden sonra halkımızın verdiği bir talimata dönüşmüştür. 41 yıl sonra darbe anayasasından tamamen kurtulmamızı sağlayacak ve halkın iradesini tamamen sağlayacak sivil bir anayasadan bahsedebiliriz.

"HEDEF 2023 ANAYASASI'DIR"

Demokratik birikimimiz yeni anayasanın temeli olacak. Koruyucu bir anayasanın ne kadar önemli olduğunun altını çizebiliriz. Ücretsiz sağlık hakkı, çalışma haklarının eksiksiz gerçekleştirilmesinden bahsedeceğiz. Kurumlar yoluyla gelişken bir anayasa hedeflenmeli. Bu açıdan sosyal bir anayasayı kuvvetle dillendirmeliyiz. Hedef 2023 anayasasıdır. Türkiye Yüzyılı'nda kabul edilecek yeni anayasanın adı 2023 anayasası olmalıdır. Türkiye Yüzyılı'nı görkemli bir şekilde yeni anayasa ile başlatalım."

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