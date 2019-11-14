Yemin 119. bölüm fragmanı yayınlandı!

Başrollerini Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin paylaştığı Yemin dizisinin 119. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Reyhan’ın sabrı sınanırken, beklenmedik bir hamle yapar. Nigar ise Cavidan’ın yaptığını bilir ve bir planı vardır. Diğer tarafta Talaz’ın kurduğu oyundan habersiz olan Narin, adım adım tehlikeye yaklaşır. İşte Yemin'in 119. bölüm fragmanı