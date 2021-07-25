AA

Yemen ordusu, Marib ilinde son iki hafta içinde 200'den fazla Husi militanının öldürüldüğünü ve örgüte ait 7 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Orduya bağlı 3. Askeri Bölge Komutanı Mansur Abdullah Savabite, yaptığı yazılı açıklamada, "Ulusal ordu mensupları ve direnişçiler, son iki hafta içerisinde Marib'de kahramanca destan yazdılar ve hala koalisyon güçleri desteğinde Husilere yönelik mücadeleyi sürdürüyorlar." ifadesini kullandı.

Kentin çeşitli noktalarında, aralarında saha komutanlarının da olduğu 200'den fazla Husi militanının öldürüldüğünü ve örgüte ait 7 İHA'nın imha edildiğini kaydeden Savabite, yüzlerce Husinin de yaralandığı bildirdi.

Savabite, ordu cephesindeki can kayıpları veya yaralanmalara ilişkin bilgi vermedi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.