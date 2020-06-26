Yemen'in Hadramevt vilayetindeki kabileler tansiyonu yükseltme kararını askıya aldı

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Kabilelerden yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığının verdiği talimatı uygulayabilmesi için hükümete fırsat vermek istedikleri, cumhurbaşkanlığının bu yöndeki talimatlarının güvenlik zafiyetinin bitirilmesi için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Yemen Cumhurbaşkanlığı, dün Hadramevt'teki aşiretlerin, ildeki güvenlik zaafiyetini sonlandırması için hükümete verdiği mühletin dolmasına 1 gün kala Başbakan Muin Abdulmelik'e, Hadramevt'in vadi ve sahra bölgesine bağlı ilçelerde yaşanan güvenlik zafiyetinin sona erdirilmesi için gerekli adımların atılması talimatını vermişti.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Aralık 2016'da Hadramevt'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında emniyet merkezlerinin etkinleştirilmesi için ile bağlı ilçelerdeki emniyet teşkilatlarına 3 bin asker alınması talimatı vermiş ancak bu karar uygulanmamıştı.

Hadramevt'te uzun zamandır, sivilleri ve askeri yetkilileri hedef alan suikastler ve güvenlik zafiyeti yaşanıyor.

Yemen'in yüzölçümü bakımından en büyük ili Hadramevt, idari olarak sahil (12 ilçe) ile vadi ve sahra (16 ilçe) bölgelerinden oluşuyor.