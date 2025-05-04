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        Haberler Dünya Yemen'deki Husiler, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu | Dış Haberler

        Yemen'deki Husiler, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu

        Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu. Saldırı nedeniyle alanın iniş ve kalkışlara kapatıldığı duyuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.05.2025 - 10:30
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        Yemen'deki Husiler İsrail'de havalimanını vurdu
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        Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in merkezine düşen bir füze rapor edildiği aktarıldı.

        Açıklamada, İsrail'in birçok bölgesinde çalan sirenlerin ardından Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu, ancak Ben Gurion Havalimanı bölgesinde bir düşüş tespit edildiği belirtildi.

        Devlet televizyonu KAN da Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın isabet aldığını ve saldırı nedeniyle alanın iniş ve kalkışlara kapatıldığını duyurdu.

        Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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