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Yemen'de yardım sırasında izdiham çıktı: Ölü ve yaralılar var

Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana'da düzenlenen nakdi yardım dağıtımında izdiham çıktı. İzdihamda 78 kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı

Giriş: 20.04.2023 - 05:07 | Güncelleme: ABONE OL
Yemen'de yardım sırasında izdiham çıktı: Ölü ve yaralılar var
Yemen'de yardım sırasında izdiham: 78 ölü
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AA

Husilerin kontrolündeki Sana kentinde nakdi yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdiham sırasında 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 150'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA'nın haberine göre Husilerin kontrolündeki Sana'da bulunan Sevre Hastanesi Kurulu Başkanı Dr. Mutahhir Murşid, el-Mesirah televizyonuna yaptığı açıklamada, Sana'da bir iş adamının nakdi yardım dağıtımı sırasında izdiham çıktığını söyledi.

Murşid, izdihamda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Sana'daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, söz konusu yardım çalışmasının İçişleri Bakanlığı ile koordine yapılmaksızın gerçekleştirildiğini, bu nedenle iki iş adamının gözaltına alındığını söyledi.

Aceri, Sana'daki güvenlik güçlerinin bölgeye hareketinin ardından inceleme başlatıldığını kaydetti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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