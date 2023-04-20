Yemen'de yardım sırasında izdiham: 78 ölü

AA

Husilerin kontrolündeki Sana kentinde nakdi yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdiham sırasında 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 150'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA'nın haberine göre Husilerin kontrolündeki Sana'da bulunan Sevre Hastanesi Kurulu Başkanı Dr. Mutahhir Murşid, el-Mesirah televizyonuna yaptığı açıklamada, Sana'da bir iş adamının nakdi yardım dağıtımı sırasında izdiham çıktığını söyledi.

Murşid, izdihamda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Sana'daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, söz konusu yardım çalışmasının İçişleri Bakanlığı ile koordine yapılmaksızın gerçekleştirildiğini, bu nedenle iki iş adamının gözaltına alındığını söyledi.

Aceri, Sana'daki güvenlik güçlerinin bölgeye hareketinin ardından inceleme başlatıldığını kaydetti.

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