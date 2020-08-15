AA

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muhammed er-Rebii komutasındaki Koordinasyon ve İrtibat Komitesi ekibi, GGK'nin askeri güçlerini Aden kenti dışına çıkarma işlemine başladı" bilgisini paylaştı.

AA'nın haberine göre; Komite'nin Ebyen kentindeki silahlı güçlerin de birbirlerinden uzaklaştırılması için operasyona başlayacağını duyuran Al Cabir, yapılan çalışmayı Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını hızlandırma mekanizması olarak değerlendirdi.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, temmuz sonunda, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasının hızlandırılması amacıyla bir mekanizmayı devreye koyacağını duyurmuştu.

BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'deki Yemen hükümetine bağlı askeri merkezleri kontrolü altına alarak kenti ele geçirmişti. O dönem gelişmeler karşısında hükümet kanadı, geçici başkentin derhal terk edilmesi çağrısı yaparken, operasyonun meşru yönetime bir darbe olarak kabul edildiğini açıklamıştı.