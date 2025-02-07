Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu açıklandı mı, ödülü kim kazandı?
Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan isim belli oluyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Şubat yarışmacısı Begüm Hanım oldu. Begüm Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak. Peki, 7 Şubat Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu açıklandı mı, ödülü kim kazandı?
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Yemekteyiz'de kazanan yarışmacı haftanın puan durumuna göre belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 7 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?
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YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ İLE EKRANLARA GELİYOR
Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 7 Şubat 2025 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor.
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Akşam saatlerinde Yemekteyiz kazananı belli olacak
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