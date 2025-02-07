Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu açıklandı mı, ödülü kim kazandı?

Yemekteyiz'de kazanan yarışmacı haftanın puan durumuna göre belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 7 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?