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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 8 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 150 bin TL’lik ödülü alan belli mi?

        Yemekteyiz kim kazandı? 8 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 150 bin TL'lik ödülü alan belli mi?

        Yemekteyiz'de kazanan yarışmacı haftanın puan durumuna göre belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 8 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 14:55 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:55
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        • 1

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 8 Kasım Cuma akşamı bir final heyecanı daha yaşanıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kimin kazandığı, final akşamı netlik kazanacak. Büyük ödülü 150 bin TL'ye yükselen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma günü son yarışmacı yarışıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?

        • 2

          YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ İLE EKRANLARA GELİYOR

          Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 8 Kasımm 2024 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıktı.

        • 3

          YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

          Yemekteyiz kazananı henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

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