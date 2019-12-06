Yemekteyiz'de 6 Aralık Cuma yani bugün final heyecanı yaşandı. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 6 Aralık Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 6 ARALIK

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Seda Gültekin'in evinde yapılacak. Seda Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 6 Aralık Yemekteyiz haftanın finali ve yarışmacıların puan durumu...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Zümrüt Otu

Esin Ilgaz

Ayten Ateş

Mustafa Karakuş

Seda Gültekin