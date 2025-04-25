Yemekteyiz kim kazandı? 25 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülü kim kazandı?
Haftanın finalinde Yemekteyiz birincisi açıklanıyor. Her Cuma haftanın birincisi 150 bin TL'lik büyük ödülünde sahibi oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 25 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülü kim aldı?
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Zuhal Topal sunumuyla Yemekteyiz haftanın finali bugün ekrana geldi. Zuhal Topal'ın oylarının eklendiği haftanın finalinde ise bir isim 150 bin TL'nin sahibini buluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı?
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YEMEKTEYİZ’DE BU HAFTA KİMLER VAR?
METİN BEY
KADER HANIM
NAZMİYE HANIM
MERT BEY
PINAR HANIM
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YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Nisan 2025 tarihli bölüm bugün ekranda! Haftanın finalinde hafta boyu en yüksek puanı alarak birinci olan yarışmacı 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Program bitimine doğru birinci belli oluyor.
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