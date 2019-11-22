Yemekteyiz'de 22 Kasım Cuma yani bugün final heyecanı yaşandı. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 22 Kasım Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 22 KASIM

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Esma Uzun'un evinde yapılacak. Esma Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 22 Kasım Yemekteyiz puan durumu ve kazananı...

YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

Aysu Zehra Kılıç

Kazım Karataş

Cengiz Budak

Fadime Aydın

Esma Uzun