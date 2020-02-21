Yemekteyiz'de 21 Şubat Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, Yemekteyiz kim kazanacak? 21 Şubat Cuma Yemekteyiz'de birinci kim olacak? Detaylar haberimizde...

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Alper Bey'in evinde yapılacak.

21 Şubat Cuma günü Yemekteyiz haftanın birincisi belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.