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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 16 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

        Yemekteyiz kim kazandı? 16 Mayıs 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz birincisi haftanın finalinde belli oluyor. En fazla ödülün sahibi büyük ödüle kavuşuyor. Elif Arın, Erhan Akçay, Gülşen Onursal, Kübra İmre, Yusuf Koçyiğit arasından sadece bir isim 150 bin TL'lik büyük ödüle sahip oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 16 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülü kazanan isim kim?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 13:46 Güncelleme: 16.05.2025 - 13:46
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        • 1

          Yemekteyiz birincisi puan durumuna göre belli oluyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 16 Mayıs 2025 Cuma günü yayınlanan final bölümünde, haftanın birincisi ve 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi açıklanıyor. Hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında en yüksek puanı alan isim, büyük ödül ile yarışmadan ayrılıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 16 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

        • 2

          YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

          Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı. Haftanın finalinde puan durumu belli olunca birinci açıklanacak.

        • 3

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

          Elif Arın

          Erhan Akçay

          Gülşen Onursal

          Kübra İmre

          Yusuf Koçyiğit

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