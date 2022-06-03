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Online yemek siparişi plaftromu Yemeksepeti’nin CEO’luk görevini 2021’in Kasım ayında Nevzat Aydın’dan devralan Mert Baki, şirketin 3Y (Yemek, Yeni, Yarın) adını verdiği yeni vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

Yemeksepeti’nin projelerinin önümüzdeki dönemde Yemek’in Y’si, Yeni’nin Y’si ve Yarın’ın Y’si olarak açtıkları 3Y konsepti çerçevesinde şekilleneceğini belirten Mert Baki, “Bir yemek teslimat platformunun çok daha ötesindeyiz. Kısa süre önce hayata geçirdiğimiz logo ve tasarım değişikliği de bunun bir parçası” dedi.

Çoğu sektörde dijitalleşmeyi hızlandıran pandemi sürecinin Türkiye’de etkisini göstermeye başladığı 2020 Mart’ından bu yana 50 bine yakın yeni restoranı dijitalleştirerek online paket servis sistemine dahil ettiklerini aktaran Baki, Yemeksepeti Market’in 57 ilde 4 binin üzerinde ürün çeşidi ile Yemeksepeti Mahalle’nin ise 81 ilde 11 bin aktif satıcıyla faaliyet gösterdiğini söyledi.

Son iki yılda dünya çapında yaşanan sürecin kullanıcı alışkanlıkları ile beklentileri üzerinde yarattığı değişimden de bahseden Baki, “Artık çoğu kullanıcı, normalde dışarı çıkıp mahalledeki esnaftan alacakları ürünlerin de dakikalar içinde kapılarına kadar getirilip teslim edilmesini istiyor” dedi.

KURYELERLE YAŞANAN SORUN

Yemeksepeti’nin otonom teslimat robotu YEBO’ların kısa süre önce pilot uygulamasıyla teslimat yapmaya başladığını belirten Baki, “Delivers.ai iş birliğiyle geliştirilen YEBO'ların ilk olarak Kadıköy Caddebostan’da hizmete girmesi ve zamanla tüm Türkiye’ye yayılmasını planlanıyoruz. Özel malzemelerle tasarlanan haznesinde yemek sıcaklığını uygun seviyede tutan YEBO’lar, 15 cm’e kadar kaldırım tırmanabiliyor ve teslimat gerçekleştirebiliyor” diye konuştu.

Toplantıda soruları da yanıtlayan Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, yüksek enflasyon rakamlarına paralel olarak maaş ve diğer haklarındaki iyileştirme talep eden kurye ve saha ekipleri ile yaşadıkları sorun ile ilgili olarak ise şu sözleri kullandı:

“TÜM ŞARTLARIMIZI ZORLADIK”

“Şu anda saha ekibimizde 4 bine yakın çalışan var. bir bizim bordromuzda yer alan saha ekibimiz var bir bu kadar daha da dışarıdan bize destek olan ekip var… Çalışanlarımıza verdiğimiz olanakları sadece maaş üzerinden değerlendirmiyoruz. Yan haklar, prim sistemleri, ödül paketleri ile bunları çeşitlendiriyoruz. Saha ekibimize sektörde olmayan çeşitli yan haklar verdik. Çalışanlarımızın bize verdiği mesajı almaya çalıştık. Onlar, ‘Acaba daha iyi çalışma koşulları alabilir miyiz?’ diye bize mesaj vermek istediler. Biz de iletişimimize başka bir kanala ihtiyaç duymadan, bire bir devam ettik. Tüm şartları zorlayarak, elimizden gelenin en iyisini, maksimumunu onlara vermeye çalışarak, derdimizi anlatmaya çalıştık. Biz her zaman sürdürülebilir uzun vadeli planlar yapıyoruz. Şu anda da saha ekibimiz çalışmalarına kesinti olmadan devam ediyor.”

"ENFLASYON İLE MUTFAK TERCİHLERİ DE DEĞİŞİYOR"

Ekonomik koşullar ve enflasyonun kullanıcı alışkanlıklarına da yansığını ifade eden Baki, “Bir yandan alışkanlıklar bir yandan da sepet tutarları değişiyor. Tüm dünyada böyle. Kullanıcı alışkanlıkları tarafında mutfak kaymaları oluyor. Alışveriş sıklığında bir değişiklik olmadı ama uzakdoğu mutfağı gibi fiyat hassasiyetinin çok yüksek olmadığı mutfaklar var bir de eskiden daha ekonomik olarak değerlendirilen ama şu anda son ekonomik gelişmelerden sonra o algısını kaybetmiş mutfaklar var” dedi.

“ARABA KİRALADIĞINIZ YERDEN, PİZZA YEMEZSİNİZ”

Hızlı teslimat başta olmak üzere mobil alışverişte son dönemin yükselen trendi olan ve çeşitli kategorilerdeki ihtiyaçları tek platform üzerinden sunmaya odaklan “Süper App” uygulamalarına da değinen Mert Baki, şunları söyledi:

“Şu anda ‘Süper App’ trendi var ama Yemeksepeti olarak biz sadece kategori eklemenin bir anlamı olmadığını düşünüyoruz. Spor kıyafetleri aldığınız bir mağazadan dürüm döner almazsınız, ya da araba kiraladığınız bir dükkandan pizza yemezsiniz. Bizim vizyonumuz ‘Süper App’ değil, yemek odağında çoklu kategori hizmeti vermek.”