Online sipariş platformu Yemek Sepeti'nin internet sitesine ve uygulamasına erişilemiyor. Siteye girişte teknik arıza mesajı ortaya çıkıyor.

YEMEK SEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

Uygulama ve internet sitesinin çöktüğü düşünülüyor. Siteye ulaşmaya çalışan kullanıcılar şu yanıtı alıyor:

YemekSepeti'ne girmek isteyen kullanıcılar “Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler'' uyarısı ile karşılaştı.