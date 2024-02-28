Yemek duası okunuşu ve Türkçe anlamı: Yemek duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

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Müslümanlar için şükretmenin önemi oldukça yüksektir. Nimetleri sunan Allah’a (C.C) teşekkür etmek, şükretmek ve kulun yaratıcısıyla bağ kurması adına Yemek Duası’nın okunması gerekir. İslam dinince önemli olan Yemek Duası, halk arasında “Sofra Duası” olarak da bilinir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) sofrada bir şeyler yedikten sonra bu duayı okuduğu bilinir. İşte Yemek Duası Arapça okunuşu, anlamı ve fazileti gibi konuların detayları…

Yemek Duası Nedir?

Yemek Duası okunuşu ile şükür sözleri zikredilir ve bir şeyler yiyip içmeden önce Allah’a teşekkür edilir. Bu duanın bir şeyler yiyip içildikten sonra okunmasıyla da şükür ibadeti tamamlanır. Verilen her türlü yemekten dolayı Yaradan’a şükretmek isteyen her insanın Yemek Duası’nı okuması gerekir. Bu duayı ezbere bilmeyenler ise nasıl okunacağını öğrenmek ister. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) okuduğu şekilde verdiği nimetler için Allah’a (C.C) şükretmeyi istiyorsanız Yemek Duası okunuşunu aşağıdaki başlıkta bulabilirsiniz.

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Yemek Duası Okunuşu

Yemek Duası Arapça okunuşu hakkında bilgi sahibi olmak için Peygamber Efendimiz’in okuduğu şu duaya göz atabilirsiniz;

Elhamdü Lillâhillezî Et'amenâ ve Sekânâ ve Cealenâ Müslimîn

Elhamdü Lillâhi Hamden Kesîran Mübâreken Fîhi, ğayra Mekfiyyin, ve Lâ Müveddein ve Lâ Müsteğnen Anhü Rabbenâ.

El-Hamdü Lillâhillezî Et'amenî Hâzat-taâme ve Razakanîhi Min ğayri Havlin Velâ Kuvvetin

Yemek Duası Anlamı

Duaların Arapça’sını okumanın daha faydalı ve faziletli olduğu bilinir. Yüce Allah, insanlığa Kur’ân-ı Kerim’i Arapça olarak indirmiştir. Bunun yanı sıra her dinin üslubu ve özelliği farklıdır. Bu nedenle Yemek Duası da dâhil duaların tümünün Arapça okunması en uygunudur. Ancak okunan duanın Türkçe anlamı bilindiğinde daha bilinçli olunabilir ve yapılan ibadet daha anlamlı hâle gelir. İşte Yemek Duası anlamı;

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"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun"(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )

"Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. " (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)

"Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun" derse geçmiş günahları affolunur" dedi."(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)

Yemek Duası Ne Zaman Okunur? Yemek yerken görgü kurallarına uyulması gerektiğini birçok kişi bilir. Bu kuralların yanı sıra İslam inancına sahip kişilerin Yemek Duası okuması da inancı tazelemek ve dinin gerekliliklerini yerine getirmek için önemlidir. Ancak bunun zamanı da önemli bir detaydır. Allah’ın size ve sevdiklerinize sunduğu yiyecek ve içecekler için şükrederek onlara olan saygınızı gösterebilir ve Yaradan ile aranızdaki bağı güçlendirebilirsiniz. Bu nedenle okuyacağınız Yemek Duası’na öğüne başlamadan önce Besmele çekerek başlayabilirsiniz. Ardından Allah’ın size bahşettiği yemekler için şükredebilir ve yemek bittikten sonra aynısını tekrar edebilirsiniz. REKLAM Yemek Duası Fazileti Nedir? Yemek Duası, en başta rızkın bereketlenmesi için okunur. Bunun yanı sıra Yemek Duası’nın getirdiği faziletler aşağıda sıralanmıştır; Din alimlerince Yemek Duası okunduğunda Allah’ın rızası kazanılır, şifa ve afiyet kazanmak mümkün olur.

Kendisine ve sevdiklerine verdiği nimetler için Yaradan’ına şükreden ve Yemek Duası okuyan bir kişi, Allah’ın sevdiği kulları arasına girebilir.

Yemek Duası okunuşu ile yemeğe başlayan bir kişinin yediği nimetler çeşitli hastalıklarına çözüm olur ve sağlığına fayda sağlar. REKLAM Yediği yemekler için şükretmeyi öğrenen kişiler, hayattaki her rızkın kıymetini bilmeyi öğrenir ve bunu alışkanlık edinir. Yani, düzenli Yemek Duası okuyan kişiler, hayatın her alanında şükür sahibi olabilir.

Sofra Duası’nın okunduğu evlerde sofranın bereketinin artması mümkün olabilir. Bazı İslam alimlerince yemek yemeden önce ve sonra dua edenler masadan sağlıklı bir şekilde kalkabilir.

Yemek Duası Abdestsiz Okunur mu? Yemek Duası öncesi abdest alma zorunluluğu olmasa da bu dua öncesi kişinin abdest alması daha hayırlı olacaktır. Ayrıca tüm duaların okunmasından önce abdest alınması önerilir. Ancak İslam dininde Allah’a yapılan dualardan önce abdest almak farz olarak tutulmamıştır. Önemli olan, Allah’tan istemek ve ona verdiği nimetler için müteşekkir olma niyetidir. Fakat yine de bazı din alimleri bu şükür dolu ibadeti yapmadan önce abdest almanın faydalı olacağını, ancak zorlama olmadığını ifade eder. Sofra Duası Neden Yapılmalı? Yemek Duası tefsiri ve Arapçası fark etmeksizin okunduğunda birçok fazilet sağlar. Ancak İslam dinindeki birçok şey gibi bu duanın okunması konusunda da herhangi bir zorlama yoktur. Sofra Duası’nın okunmasındaki asıl amaç Allah’a şükran sunmaktır. Ayrıca bu duayı okuyanların büyük bir çoğunluğu evin, mutfağın ve sofranın bereketinin artmasını hedefler. Bu duayı okuyarak yemeğe oturan ve sofradan kalkanların sıhhatli oldukları düşünülür. Ayrıca Yemek Duası okunduğunda yemeklerden daha fazla doyum alınır ve şükür duygusu geliştirilir. Uyku duası okunuşu ve Türkçe anlamı

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