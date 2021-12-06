Yemeden önce dikkat! Kalp krizine neden olabilir

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, turşuların içinde sağlığa yararlı birtakım bakterilerin bulunduğunu hatırlattı. Yiyeceklerde sağlığa etkisi bakımından en önemli faktörün içerdiği tuz oranı olduğuna dikkati çeken Üstündağ, "Tuz ile adeta kendimizi zehirliyoruz. Bizim böbreklerimiz günde en fazla 5 gram tuzu uzaklaştırabilir. Ama geleneksel bir diyetle biz günde 15-18 gram arası tuz tüketiyoruz. Eskiden gıdaların korunmasında zorluk yaşandığı dönemde, yazın üretilen ürünlerin kışa taşınması açısından önemliydi. Ama şimdi çok çeşitli koruma yöntemlerimiz var" dedi.
DİKKAT! İNME VE KALP KRİZİNE NEDEN OLABİLİR
Üstündağ, doğal olarak üretilmiş ve fermantasyonu tamamlanmış turşuların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.
Turşunun yapımında çok fazla tuz kullanıldığını anımsatan Üstündağ şunları kaydetti: "Turşudaki sıkıntı da çok tuzlu üretilmiş ve içeriğinde çok miktarda tuz bulunan turşuların tüketilmesi. Toplumumuzun 18 yaş üstü bireylerinin yüzde 30'u hipertansiftir. Bu oran yaş aralıkları ilerledikçe artıyor. Bu insanların bir gram bile fazla tuz almaya tahammülleri yoktur. Aşırı tuz alımının kan basıncını tetiklemesi inme ve kalp krizine neden olabilir.
Doğal ve fermente turşu bakteri içeriği açısından birtakım olumluluklar taşıyabilir ama tuz da çok önemli. Doğal yollardan üretilmemiş ve fermente olmayan turşular kendini zehirlemek dışında bir işe yaramaz. Çoğu kez besin değeri de zaten ortadan kalkmış durumdadır."
"DOĞAL YOLLARLA ÜRETİLMİŞ TURŞULAR KARARINDA TÜKETİLEBİLİR"
Prof. Dr. Üstündağ, turşu tüketirken tuz içeriğinin dikkate alınmasının sağlık açısından önem arz ettiğini vurguladı.
Günlük tuz tüketiminin üzerine çıkılmayacak şekilde doğal turşuların tercih edilebileceğini belirten Üstündağ şöyle devam etti: "Turşunun sağlığa etkisi tek bir faktörden kaynaklanmıyor, çoklu faktörlerden kaynaklanıyor. Turşu yeneceği zaman kesinlikle gün içinde tükettiği tuz miktarı göz önünde bulundurulmalıdır.
Yiyeceklerle aşırı tuz alındığı bir gün bir de onun üzerine turşu tuzu eklenirse bu durum sağlığı olumsuz etkileyecektir. Miktara dikkat edildiğinde o gün alınan tuz miktarıyla dengelendiğinde, doğal yollarla üretilmiş turşular kararında tüketilebilir."
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