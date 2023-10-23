Yeliz Yeşilmen'in acı günü

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in 25 yıldır parkinson ile mücadele eden babası Cemal Yeşilmen'den acı haber geldi. 1,5 aydır yoğun bakımda tedavi gören Cemal Yeşilmen'in vefat ettiği öğrenildi.

"YOĞUN BAKIMDA ACI ÇEKİYORDU"

Acı haberi Yeliz Yeşilmen duyurdu. Babasının kaybıyla sarsılan Yeşilmen, üzüntüsünü ifade etti. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Yeliz Yeşilmen, "Biricik 'Cemo'muzu kaybettik. Bir süre yokum. Allah onu cennetine aldı, dualarınızı bekliyoruz. Bu çok acı veriyor bana ama o da 1,5 aydır yoğun bakımda acı çekiyordu. 25 yıllık parkinson hastası, deprem sonrası evini kaybedince daha kötü oldu" şeklinde konuştu.