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        Haberler Magazin Yeliz Yeşilmen'in acı günü - Magazin haberleri

        Yeliz Yeşilmen'in acı günü

        Yeliz Yeşilmen, babası Cemal Yeşilmen'in yaşamını yitirdiğini, "Allah onu cennetine aldı, dualarınızı bekliyoruz. Babam bugün ikindi namazı ile Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 14:55 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:55
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        Yeliz Yeşilmen'in acı günü
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        Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in 25 yıldır parkinson ile mücadele eden babası Cemal Yeşilmen'den acı haber geldi. 1,5 aydır yoğun bakımda tedavi gören Cemal Yeşilmen'in vefat ettiği öğrenildi.

        "YOĞUN BAKIMDA ACI ÇEKİYORDU"

        Acı haberi Yeliz Yeşilmen duyurdu. Babasının kaybıyla sarsılan Yeşilmen, üzüntüsünü ifade etti. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Yeliz Yeşilmen, "Biricik 'Cemo'muzu kaybettik. Bir süre yokum. Allah onu cennetine aldı, dualarınızı bekliyoruz. Bu çok acı veriyor bana ama o da 1,5 aydır yoğun bakımda acı çekiyordu. 25 yıllık parkinson hastası, deprem sonrası evini kaybedince daha kötü oldu" şeklinde konuştu.

        CENAZE BİLGİLERİNİ DE PAYLAŞTI

        Cemal Yeşilmen'in cenaze bilgilerini de paylaşan Yeşilmen, "Babam bugün ikindi namazı ile Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek" açıklamasını yaptı.

        Takipçileri ise başsağlığı mesajlarıyla Yeliz Yeşilmen'e destek oldu.

        Fotoğraflar: AA, Instagram

        'Şu anda aynı evde kalıyoruz'
        'Şu anda aynı evde kalıyoruz'
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