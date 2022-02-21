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Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen (43), tv100'de katıldığı bir programda hayatına dair özel anları anlattı. Yeşilmen, babası ve eski eşinden dayak yediğini açıkladı.

Ünlü oyuncu, "Babam ders konusunda çok tutucuydu. Çocukken kötü not aldığımda dayak yedim. Parkinson hastası oldu, bazen 'Neden beni dövdün?' diye sormak istiyorum. Babam 'Kızım yurt dışında okusun.' diyerek beni evlendirdi. Ben 16, eşim 18 yaşındaydı. 3 gün içinde evlendim. Ailemden uzaklaşıp Almanya'ya yerleştim. İntihara teşebbüs etmiştim." dedi.

"HAYATIMDA TRAVMALAR ZİNCİRİ VAR!"

Yaptığı açıklamalar esnasında fenalık geçiren Yeliz Yeşilmen, daha sonra geçtiğimiz yıl boşandığı iki çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

Karı-koca hayatı yaşamadım. Eşim kendine büyü yapıldığına inandı. Bir hocanın 'Eşini döv!' sözüne inanıp beni dövdü. 6 ay yer yatağında yattım. Sabah kalkıp hizmetçi gibi evi temizleyip Yemek yapardım. 6 ay sonra tüm altınlarımı alıp sözleşme imzalatıp beni öyle bıraktılar. Hayatımda tek travma yok, travmalar zinciri var. Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm.

"BİR SÜRE SORU SORMAYIN"

Öte yandan Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu bulunan Yeşilmen, ayrılık sonrası "Özel hayatım hakkında çok soru geliyor ama bir süre daha soru sormayın." ifadelerini kullanmıştı.

"SONUMUN BERGEN GİBİ OLMASINI İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

Yeliz Yeşilmen, 2020'nin Mayıs ayında sosyal medya hesabından ağlayarak bir video yayınlamış ve "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum!" demişti.

Yeşilmen, nedeni belli olmayan bir şekilde, "Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var." şeklinde konuşmuştu.

"AŞIRI DUYGUSAL BİR İNSANIM"

Yeşilmen, evliliği hakkında şunları söylemişti:

Çok yeni olan şeyler değil. Bizim 16-17 yıl oldu birlikteliğimiz. Zaman zaman her ailede olduğu gibi geçimsizlikler oluyor. Ben bir insanım. Bir kalbim var. Aslında aşırı duygusal bir insanım. O da yaşanılan bir şeyin ardından bir patlama. Aslında o bir kadının çığlığı. Çığlığını kocasına duyurma çabası...

Hala aynı evde yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili çok detay söyleyemem ama neticede bir kadının dolup, patlamasında ağzından her şey çıkabilir. Aynı evde yaşıyoruz. Bir takım sorunlarımız oldu. Belki bu çığlığımla kendimi başta kocama duyurmuşumdur.

"İSTESEM DAHA FARKLI ŞEYLER SÖYLERDİM"

Kocamı zan altında bırakmam istemiyorum. İstesem daha farklı şeyler söylerdim. Aramızda yaşadığım sorunlar var ama Bergen'e bunu yaşatan adamın karaktersizliği ile kocamı bir tutamam. Sinirle ağzımdan başka şeyler çıkmış olabilir ama durup, dururken mi çıktı? Hayır, bir yaşanmışlıkla çıktı.

"BANA ÇOK KIZDI"

Ali Bey ile hala evliyim. Çocuklarım var. 'Şiddet gördüm mü?' Bunları söylemem bana hiç yakışmaz, detay vermem bana yakışmaz. Ben elimde bir şey olmadan bir şey söylemem. 'Her evlilikte şiddet oluyormuş.' Öyle söylüyorlar...

Videoyu paylaştıktan sonra bana çok kızdı. 'Beni rezil ettin, beni bitirdin, neden böyle yaptın?' dedi. Ben aşk evliliği yaptım. Aşkımın peşine gittim. Şu anda da çocuklarımın peşine gidiyorum. Bazı insanların kendine çeki düzen vermesi lazım. Kadınları bu kadar incitmemeliler.