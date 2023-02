"ANILARIM YIKILMAK ÜZERE"



Yeşilmen, binanın çatlayan duvarlarını gösterdiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Konuyla ilgili konuşan Yeliz Yeşilmen, "Vah ki vah... Anılarım yıkılmak üzere. Adana'daki annemlerin yaşadığı ev yıkım kararı alındı ve her an yıkmaya gelebilirler. İçinden bir iğne bile alamadık. İşte hayat böyle bir şey, bize ait değil. Şimdi anneme ve babama yeni bir hayat kurmak zorundayım. Çok şükür yaşıyor olmaları bir mucize ama her şeyi sıfırdan yapma zorunluluğu herkes için zor. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.