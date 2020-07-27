Her ailede olduğu gibi, bizde de anlaşmaya varamadığımız ya da tartıştığımız durumlar yaşanabiliyor ama bizim başarabildiğimiz en iyi şeyin; her seferinde bir tarafın alttan alabilmesi olduğunu düşünüyorum. Saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörü evliliğin temel taşlarıdır. Bunlardan biri eksilirse çatırdar.